罷韓同意票超越高雄市長得票數　管碧玲：韓國瑜已失去訴訟正當性

▲高雄市長韓國瑜遭罷免成功。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日下午進行開票，根據高雄市選舉委員會開票資料，截至下午6時23分左右，同意票已超越93萬8186票，不僅已突破門檻的57萬4996票，更超越韓國瑜在2018年高雄市長選舉獲得的89萬2545票。對此，民進黨立委管碧玲表示，這種票數已經讓韓國瑜失去了訴訟的正當性，也是對所有政治人物的警惕，沒有任何一個政黨可以沾沾自喜。

罷韓投票6日下午4時進行開票，罷免同意票已正式突破門檻的57萬4996票，韓國瑜確定遭罷免成功。依法規定高雄市選委會必須在七天內公告結果，行政院需指派代理市長人選，並由代理市長在3個月內舉行市長補選。

回顧2018年九合一大選時，韓國瑜與行政院副院長陳其邁一同角逐高雄市長大位，當時韓國瑜的總得票數有89萬2545票，得票率53.86%，其對手陳其邁僅拿下74萬2239票，得票率44.80％。

隨後在2020總統大選，韓國瑜在高雄市的總得票數只拿到61萬896票，得票率34.63%，總統蔡英文卻拿下了109萬7621票，得票率62.23%。與韓國瑜選高雄市長相比，這次減少了超過28萬票，而蔡英文的得票數與陳其邁當時得票數相比，成長了超過35萬票。

管碧玲晚間表示，同意罷免的票數已經超越韓國瑜當選市長的得票數，這種票數已經讓韓國瑜失去了訴訟的正當性，但也是對所有政治人物的警惕，沒有任何一個政黨可以沾沾自喜。

管碧玲認為，這是人民的運動，也是人民的審判，台灣人民的政治審判這麼嚴厲，與2018年對民進黨的審判如出一轍，所有政治人物與政黨，包括民進黨都要謙卑自省，所以唯一的勝利者是人民。

此外，民進黨立委王定宇也表示，如果開票結果罷免的高雄民意超出門檻很多，國民黨與韓國瑜還硬要訴訟「罷免無效」，等於是繼之前杯葛罷免之後，還要沒收高雄市民補選市長的權利，這樣便是一錯再錯，「如此糟蹋高雄人，自己可以算算政治代價會多高」。

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