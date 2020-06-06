快訊／韓國瑜93萬票被罷免！蘇貞昌：贊成票、反對票都是高雄人





▲蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日落幕，韓國瑜獲得93萬罷免同意票，寫下歷史成了我國史上第一位被罷免成功的市長。對於罷免案圓滿落幕，行政院聲明表示，展現台灣民主成熟，也感謝所有選務人員

針對高雄市長罷免案結果，行政院發言人丁怡銘6日表示，這次選務過程能夠順利，要感謝中選會事前準備充分，又有各投開票所選務人員的認真負責，才能讓整個投票作業圓滿完成。最重要的是，投票過程中，支持與反對的雙方都能保持理性，回歸討論，充分向世界各國展現台灣民主的成熟，令人欣慰。

行政院長蘇貞昌也透過丁怡銘表示，今天投下這一票，無論投的是贊成票還是反對票，都是高雄人、都是台灣人，未來能夠團結一致、建設高雄，才是全體高雄市民之福。

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