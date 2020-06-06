林俊憲嗆韓國瑜「咎由自取」：紛擾台灣2年的「韓國瑜時代」正式結束

▲韓國瑜確定遭罷免成功，率領市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日下午進行開票，根據高雄市選舉委員會開票資料，同意票已破門檻的57萬4996票，韓國瑜確定遭罷免成功。對此，民進黨立委林俊憲表示，韓國瑜今天被罷免成功，完全是咎由自取，除非國民黨還是堅持不反省，又重新把韓國瑜找回來，否則韓國瑜的政治生涯應該從此告一段落了，紛擾台灣2年的「韓國瑜時代」正式結束。

罷韓投票6日下午4時進行開票，罷免同意票已正式突破門檻的57萬4996票，韓國瑜確定遭罷免成功。依法規定高雄市選委會必須在七天內公告結果，行政院需指派代理市長人選，並由代理市長在3個月內舉行市長補選。

林俊憲表示，罷免成功不只是歷史時刻，更是給全台灣政治人物的重要一課。他指出，全國關注的罷韓開票到一個段落，根據高雄市選委會的開票直播，同意票已經正式跨越了57萬4996票的門檻，並且以壓倒性的差距超過不同意票，罷免成功的結果幾乎底定，就等稍晚中選會的正式宣布。

林俊憲認為，隨著韓國瑜卸下高雄市長的職位，除非國民黨還是堅持不反省，又把韓國瑜重新找回來，否則韓國瑜的政治生涯應該從此告一段落了，紛擾台灣2年的「韓國瑜時代」正式結束。

林俊憲指出，韓國瑜從2018年突然崛起，在半年之內破天荒地拿下高雄市長，卻不懂得珍惜高雄人的託付，上任才三個月就跑去選總統，擺明把高雄當作跳板，今天被罷免成功，完全是咎由自取。

林俊憲強調，今天罷免案的通過，不只是創造了台灣首次的歷史，更重要的是給全台灣的政治人物上了重要的一課，「人民可以用選票支持你，也可以在短短不到兩年的時間內一樣用選票把你趕下台；權力怎麼來，就會怎麼去」，今天的罷免投票不只是針對韓國瑜，更是人民對所有政治人物的深刻警惕。

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