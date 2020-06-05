李父之死／無法令人信賴的司法　一刀刺向了公權力

▲鐵路勇警李承翰遭刺殺一案，鄭姓犯嫌一審被判無罪令家屬難以接受。（圖／本報資料照）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

2019年7月3日，鐵路勇警李承翰，為了保全民眾性命，於停靠嘉義車站的台鐵自強號上，與患有思覺失調症的鄭姓嫌犯搏鬥，慘遭刺腹犧牲，一審法官基於精神疾病，將鄭姓嫌犯判決無罪，李承翰的67歲父親（下稱李伯伯），在積鬱難解下，胃部舊疾復發，在醫院吐血身亡，徒留李媽媽一人與司法對抗。

對李家來說，好端端的兒子在值勤時慘死，看似這是他們家族的悲劇，但因為李承翰的背景特殊，他是維持社會秩序中，最有立場與力道的警察，這件事情，就不該僅是大家茶餘飯後的消遣話題，因為，遭鄭嫌刺腹身亡的是李承翰，而司法不彰這刀，卻是直接砍向保護老百姓的公權力。

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當初，報導轉述鄭嫌殺警動機：「警方經初步了解，黃男疑患有中度精神障礙，事發當時，認為余姓男子要攻擊他，才持刀刺殺。」

我真的受夠了！

曾幾何時，這些仗著自己有疾病的人，不好好吃藥、不聽從醫囑，發病時隨易造成別人的困擾及傷害，一句「我有病！」將對他人的暴力、騷擾、侵犯合理化，成了現在炙手可熱的免死金牌，上醫院的就醫紀錄，甚至成為「免刑」的犯罪通行證。

當然，情緒在遭受重大災難或挫折沮喪後失常，並非嫌犯所願，他疑心四起、持刀上車只求自保，在他本人的立場來說，似乎也不是什麼不合理的事。但在理盲濫情的社會氛圍下，大家都在講求犯罪者的人權，誰還在乎我們這些無辜老百姓的安全生存權呢？

我們沒欠誰，不該被威脅。

李承翰無辜！

小燈泡無辜！

死在鄭捷刀下的乘客亦是。

R.I.P.有什麼用？熱愛生命、奉公守法，甚至是天真無邪的稚齡孩子，在現今司法的疏漏下，受到如此殘忍的無差別殺害，不只賠上性命，死後竟然還得不到合理的對應，這讓潛在犯罪者更囂張了，反正「在台灣，殺幾個人不會判死！」於是放縱自己的狂想，小則在網路發言攻擊，大的就是直接在路上隨機傷人。

然而，握有裁判權的司法官不勇於任事，一心把這燙手山芋丟給二審，反正大家都知道，這官司不會在一審就結束...但他可曾想過，這敷衍塞責的態度，對被害人及家屬來說，是多麼大的折磨？是痛苦的煉獄呀！

這天李伯伯在醫院吐血不治，這把無形刀，誰砍的？在螢幕前面，不曾與誰結怨、努力過生活的你，現在去樓下買個東西，都得小心翼翼，這，難道不讓人生氣？？？

曾幾何時，我們帶著孩子出門，總是提心吊膽、戰戰兢兢，盡量縮短搭乘大眾交通工具的時間，還三不五時轉頭張望，看看附近有沒有可疑人士...欸～精神病患有人權，可我們這些善良老百姓，難道不是人？

醒醒吧！台灣真的很自由，但當公民水準未到一定程度時，執意推動廢死，不正是變相放縱犯罪？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。