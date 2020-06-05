　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

承翰爸討不到公道抑鬱亡　在押「無罪兇手」一早知悉...沒什麼反應

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鐵路警察李承翰被鄭由來刺死，一審法官判鄭無罪，李父因胃出血病發身亡，各界扼腕嘆惜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鐵路警察李承翰被鄭由來刺死，一審法官判鄭無罪，李父因胃出血病發身亡，各界扼腕嘆惜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鐵路警察李承翰被男子鄭再由刺死，一審法官判無罪，李父4日晚因胃出血病發身亡，各界扼腕嘆惜，移審台南高分院被羈押在法務部矯正署台南看守所的鄭再由5日上午獲悉此事，情緒上並沒什麼反應，台南高分檢署指出，本案二審審判程序之法庭攻防必當竭盡所能，務求還死者李承翰公道，以告慰死者及家屬。

鐵路警察李承翰被鄭再由刺死案，一審法官以55歲鄭再由患有思覺失調症，案發當天是處於思覺失調症急性發病狀態（四處陳情顯露出被害妄想），被告妄想內容（有人要在他下車時以毒藥加害於他）與犯案行為（殺害要求他下車的警察）之間有絕對關聯，被告後來接受精神鑑定時智商只有76，採信鑑定人的意見認為被告行為時已因罹患精神疾病，導致其喪失辨識能力之免責要件而判處鄭再由無罪。

▲鐵路警察李承翰被鄭由來刺死，一審法官判鄭無罪，李父因胃出血病發身亡，各界扼腕嘆惜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案移審台南高分院，5月4日鄭再由移監台南看守所，據了解鄭再由生活起居一切正常，作息時間都相當配合，迄今並無違規情事，有定期安排醫師看診，也按時服藥，身體與精神狀況正常無特別異狀，鄭再由5日得知李承翰父親抑鬱吐血身亡消息，但沒有什麼情緒波動。

台南高分檢署5日傍晚指出，於知悉嘉義地院宣判被告鄭再由殺警案無罪第一時間起，立即指派林志峯檢察官為本案之專責檢察官，並與嘉義地檢署聯繫案件後續之抗告及移審接押與蒞庭之工作。

本案移審台灣高等法院台南分院，於5月25日第1次召開準備程序庭時，林志峯檢察官當庭即提出3篇補充理由書，並陸續又提出共6篇補充理由書，針對本案嘉義地院委託台中榮民總醫院嘉義分院所做精神鑑定報告是否逾越醫療專業，違背最高法院歷來之判決意旨，及針對被告智商是否僅為76分，及被告是否有辨識能力及控制能力，及被告是否有反社會性格，引經據典逐一提出論告理由書為論述，並聲請台南高分院刑事庭調查證據。

台南高分檢署表示，對本案二審審判程序之法庭攻防必當竭盡所能，務求還死者李承翰公道，以告慰死者及家屬。

・卸妝膏：一罐卸全臉，回到家5分鐘就能躺著發懶

ET快訊
學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園
又有免運了！foodpanda「6月天天免外送費」　輸6字優
罷韓投票要帶傘！西南風影響　高雄「6/6整天都可能下雨」
快訊／撞警畫面曝！台中男闖紅燈竟拒檢猛撞　警「噴飛1M」腿骨
快訊／生田斗真爆閃婚！秘戀女星5年修成正果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控關貿董座博士論文抄襲...恐嚇「讓你全家人自殺」　德明科大教授下場慘

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

捲清潔隊關說圖利+販售偽農藥被重判6年　北斗鎮長李玄在：無奈委屈

雲林治安亮紅燈引民眾恐慌　縣議員蔡孟真議會質詢孟轟

承翰爸討不到公道抑鬱亡　在押「無罪兇手」一早知悉...沒什麼反應

男露「記號」：被下降頭7年　平日靠敲鐵門驅鬼…屋內5貓崩潰閃尿

快訊／驚悚撞警畫面曝！台中男闖紅燈拒檢　靈堂前猛衝…警噴飛多處骨折送醫

彰化蛇蹤處處有！吃鳥害停電...小雞成佳肴　埔鹽30天抓3眼鏡蛇

1500萬藍寶堅尼被銷毀變8千元廢鐵…他批交通部未監督「立法烏龍」討國賠

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

控關貿董座博士論文抄襲...恐嚇「讓你全家人自殺」　德明科大教授下場慘

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

捲清潔隊關說圖利+販售偽農藥被重判6年　北斗鎮長李玄在：無奈委屈

雲林治安亮紅燈引民眾恐慌　縣議員蔡孟真議會質詢孟轟

承翰爸討不到公道抑鬱亡　在押「無罪兇手」一早知悉...沒什麼反應

男露「記號」：被下降頭7年　平日靠敲鐵門驅鬼…屋內5貓崩潰閃尿

快訊／驚悚撞警畫面曝！台中男闖紅燈拒檢　靈堂前猛衝…警噴飛多處骨折送醫

彰化蛇蹤處處有！吃鳥害停電...小雞成佳肴　埔鹽30天抓3眼鏡蛇

1500萬藍寶堅尼被銷毀變8千元廢鐵…他批交通部未監督「立法烏龍」討國賠

控關貿董座博士論文抄襲...恐嚇「讓你全家人自殺」　德明科大教授下場慘

百想／奉俊昊「想快點忘了《寄生上流》」意外落馬！　《夫婦的世界》導演獲獎

吃了超排毒！西式養生「減糖通心粉」飽足感滿分...連小孩都愛

中職／解封後7日不重新劃位　兄弟拚3500人滿場

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

小8獻出第一次「高難度旋轉之吻」　拍完吐槽：現實根本不會！

送一間房子給你！　貓咪散步回家「叼整串鑰匙」驚呆奴才

「皇上」霍建華甜探班老婆林心如　女兒童言媽媽工作是賣房子

中職／陳俊秀連3場未先發　滑壘髖關節不適

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

龍井國中午餐出現死老鼠！3人腹痛送醫

南下墾丁！「8男女亂舞狂歡」車全堵

獨／承翰爸訃聞曝！內行人揭揪心內幕

胃鏡一照全是血！承翰爸鬱悶亡　她嘆：害死兩條命

何嘉仁爆集體霸凌！小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

鐵警承翰爸「家中吐血」亡　享壽67歲

高雄情侶房內「肉搏」直播！竟是為了韓國瑜

更多熱門

相關新聞

蔡正元：有人忙罷韓不管人命正義

蔡正元：有人忙罷韓不管人命正義

鐵路警察李承翰父親不滿殺子嫌於4月30日一審獲判無罪，在逾1個月鬱悶情緒下，4日胃出血病逝，消息傳出後，要求司改的聲浪再次浮出檯面。前立委蔡正元5日就直批，總統蔡英文4年前承諾的社會安全網沒兌現，只看到有人忙推動罷韓，不管人命正義

李承翰爸逝「胃裡全是血」　醫點出2可能病因

李承翰爸逝「胃裡全是血」　醫點出2可能病因

李承翰爸胃出血離世！醫籲：有2情況快就醫

李承翰爸胃出血離世！醫籲：有2情況快就醫

獨／承翰爸訃聞曝！內行人揭揪心內幕

獨／承翰爸訃聞曝！內行人揭揪心內幕

100萬補金剛入帳！承翰爸昨抑鬱吐血亡

100萬補金剛入帳！承翰爸昨抑鬱吐血亡

關鍵字：

李承翰鄭再由台南高分檢署公道

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面