政院修《警械使用條例》放寬警械使用　須待立院下會期併案審查

▲徐國勇現身慰問李承翰家屬。（圖／記者白珈陽攝）



記者林銘翰／台北報導

鐵路警察李承翰為保護台鐵乘客，遭兇嫌刺殺身亡，而鄭嫌一審被判無罪，李父因不滿判決，加上長期鬱悶於4日胃出血病逝，行政院發言人丁怡銘表示，行政院會已通過《警械使用條例》部分條文修正草案，未來經立法院審議通過後，警察人員得彈性靈活使用警械以外的各種物品。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘5日表示，《警械使用條例》須等到立法院下會期開議後，再與其他版本併案審查。

基層員警用槍糾紛不斷，為讓員警安心執法，行政院於上月7日拍板《警械使用條例》部分條文修正草案，未來警察若違反「警械使用條例」將回歸國賠機制處理，讓用槍員警讓用槍員警免於訟累。同時，警察為達成任務，於緊急情況時，得使用警械以外的各種物品，以彈性靈活符合實際需求。

▲鐵路警察李承翰被鄭由來刺死，一審法官判鄭無罪，李父因胃出血病發身亡，各界扼腕嘆惜。（圖／記者林悅翻攝）



針對李承翰父親逝世一事，丁怡銘5日表示，為了有效執行公權力，並讓警察執勤更能保護自身安全，行政院會已通過《警械使用條例》部分條文修正草案，未來經立法院審議通過後，警察人員執勤時如因未攜帶警械、或未能有效使用警械時，於緊急情況下，得彈性靈活使用警械以外的各種物品，以符合各種情境的需求。

事實上，除了行政院所提的版本，本會期在立法院提出的《警械使用條例》修正案共有6案，依提案時間分別為國民黨立委魯明哲版、國民黨立委葉毓蘭版、民進黨立委王美惠版、國民黨立委謝衣鳯版、民進黨立委張宏陸版、國民黨立委溫玉霞版，其中內容皆提到建議設置「警械使用鑑定調查小組」。

▲警政署長陳家欽現身靈堂慰問。（圖／記者白珈陽攝）



行政院版本則明定，人民對警察違反警械使用規定侵害人民權益之賠償回歸國家賠償機制，讓用槍員警免於直接面對訟累。此外，政院版也增訂設置「警械使用調查小組」，得依職權或依司法警察機關之申請，就所屬人員使用警械致人死亡或重傷爭議案件之使用時機、過程與相關行政責任進行調查及提供意見，以保障當事人權益。

行政院版也明定，警察為達成任務，於緊急情況時，得使用警械以外的各種物品，以彈性靈活符合實際需求，目前全案在上月15日已在立院順利完成一讀，未來將交付內政委員會審查。

由於立法院會期已在5月底結束，民進黨團計畫在6月下旬召開臨時會，外界也好奇是否將於臨時會期間處理《警械使用條例》。對此，柯建銘受訪時僅表示，《警械使用條例》不會安排在臨時會處理，在政院版送進立法院後，必須等到下會期開議後，再與其他委員的版本併案審查。

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