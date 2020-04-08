何時放手讓小孩自行上下學？　這6點是必備關鍵！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

晚上我在電腦前趕工作，DAHLIA突然用一種很嚴肅的語氣說：「我。告。訴。妳。一個很可怕的事情！！！」呃～幼稚園出大事嗎？難道是有人發燒沒戴口罩？我冷靜回應：「什麼事？」DA像是發現新大陸那樣，「鍾XX（她同學）今天自己牽他妹妹回家！」

因為現在社會事件挺多的，而且我家這區常常有機車族不看路亂鑽，孩子又才5、6歲讀大班，我忍不住驚呼：「蛤？」，只見DAHLIA一臉義憤填膺地加碼演出：「他外婆居然叫小孩自己回家，自己走回家噎！」講得好像人家外婆做了什麼天理不容的事情那樣。

「他妹妹多大？」一個學齡前的小孩拖著另一個小小孩，真是讓人有點擔心！「我們的小班。」小班約莫3歲，大班的孩子現在6歲，這邊是車水馬龍的都市，不是純樸民情的小鎮。

我忍不住多問：「這是他第一次自己回家嗎？」女兒回說：「對，他外婆跟老師說，要他自己帶妹妹回家！」那孩子我認識，很皮但不會人來瘋，「哦～他知道怎麼走嗎？」DAHLIA：「他說他知道！」正當我思考這是不是小一前生活準備教育時，女兒神來一筆：「媽，我也要自己回家！」

「妳確定嗎？妳走路不看路又愛講話耶！」我是很謹慎的人，從女兒還不會說話的時候，就叮嚀她過馬路一定要專心、要觀察左右來車、不要跟車子爭道賭運氣，但似乎正是因為這樣，女兒在我旁邊就特別放鬆，每當我碎碎唸：「過馬路不要講話！」她完全當耳邊風，我只好緊緊牽著她的手，快步通過。

DAHLIA辯駁：「我知道怎麼走！」「但妳不看車啊！」此時女兒提出她真實的想法：「如果我自己回家，妳會不會給我一個鑰匙包？」咦？這麼早就想當鑰匙兒？

其實我早就準備鑰匙放她書包，避免不時之需，但她好像忘了…。

「會啊，但妳不看車又愛分心啊！妳如果真的要這樣做，過馬路一定要看車才行，不要每次走路都在講話唱歌！」DAHLIA突然堅定起來：「那我們明天開始練習！」這不免讓我思考，雖然現在橫衝直撞的多，但總是要有放飛的時候！如果是您，打算什麼時候讓孩子自行上下學呢？

我自己大概是小學四年級開始獨自上下學，但當時我家離學校很近，走出校門約3步到對面巷口，直走巷子進去2分鐘就到，加上我從小警覺心就高，所以這不是難題，可DAHLIA完全是人來瘋的派別，特別活潑、特別粗心，我仔細盤算過，約莫小三、小四才會執行這件事，而且要做好以下準備！

1、過馬路是嚴肅的事情，一定要專心！

首先，從小讓孩子學著看交通號誌、練習行人規則，這是最必要的事，否則連燈號都無法第一時間判別，紅燈解讀成綠燈就慘了！而大部分的孩子都活潑好動，我們要教育孩子，馬路不是公園，不能停留也不能嬉笑，過馬路的唯一準則，就是小心左右來車、快步通過，

2、清楚辨識環境，以及教導如何選擇路線。

通常從學校走到家裡，大都不會只有1條路線，所以大人都要帶著先走過幾次，記得提醒孩子，平常別抄捷徑，要選擇走燈光明亮的大路，但如果在大路上碰到緊急狀況，抄小路逃開也不失為自保的方式。

3、辨別遇到困難，能給予協助的人。

現在已經不是過去那個古意的社會了，要讓孩子明白，在緊急狀況下，可以找哪種人協助，協助的程度又該到哪裡？過了某些範圍，孩子就要懂得拒絕。

4、不跟陌生人搭話，隨時注意可疑人士。

很多綁票勒贖，正是透過搭話而釀下大禍，我們可以態度大方，但一個人的時候，絕對要小心謹慎，不要為了強裝禮貌，而跟陌生人交談，並隨時注意周圍是否有跟蹤自己的可疑人士。

5、回家途中不更改路線，有事要提早報備。

孩子嘛，通常經過公園或書店，就想進去晃一下，父母不妨叮嚀他們，如果想去別的地方，必須提前打電話報備，或是回家放書包後，經過大人允許再去。

這模式其實取決於大人平常的教養態度，如果習慣用單一且獨斷的管教方式，那孩子很可能因為害怕受罰，而選擇隱藏很多事，我保證他會隨時找機會偷玩一下，這呼吸新鮮空氣的舉動，反可能導致更多不確定的危險因素。

6、隨身攜帶口哨及防狼噴霧。

替孩子準備這些自保小物吧，教他們正確的使用方式，並且告知平常不要拿出來玩～

孩子總有一天得長大，家長必須在這之前，替他們做好該有的教育及準備，我認為，現代社會不見得比過去亂，只是以前沒有網路，加上傳統禮教影響，受害的人不見得會公開自己的遭遇，既然如此，我們早點向孩子公開社會的現實面，並帶著他們提早預備吧，這樣放飛的時候，也才有足夠的自保能力啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。