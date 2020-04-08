　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

何時放手讓小孩自行上下學？　這6點是必備關鍵！

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

晚上我在電腦前趕工作，DAHLIA突然用一種很嚴肅的語氣說：「我。告。訴。妳。一個很可怕的事情！！！」呃～幼稚園出大事嗎？難道是有人發燒沒戴口罩？我冷靜回應：「什麼事？」DA像是發現新大陸那樣，「鍾XX（她同學）今天自己牽他妹妹回家！」

因為現在社會事件挺多的，而且我家這區常常有機車族不看路亂鑽，孩子又才5、6歲讀大班，我忍不住驚呼：「蛤？」，只見DAHLIA一臉義憤填膺地加碼演出：「他外婆居然叫小孩自己回家，自己走回家噎！」講得好像人家外婆做了什麼天理不容的事情那樣。

「他妹妹多大？」一個學齡前的小孩拖著另一個小小孩，真是讓人有點擔心！「我們的小班。」小班約莫3歲，大班的孩子現在6歲，這邊是車水馬龍的都市，不是純樸民情的小鎮。

我忍不住多問：「這是他第一次自己回家嗎？」女兒回說：「對，他外婆跟老師說，要他自己帶妹妹回家！」那孩子我認識，很皮但不會人來瘋，「哦～他知道怎麼走嗎？」DAHLIA：「他說他知道！」正當我思考這是不是小一前生活準備教育時，女兒神來一筆：「媽，我也要自己回家！」

「妳確定嗎？妳走路不看路又愛講話耶！」我是很謹慎的人，從女兒還不會說話的時候，就叮嚀她過馬路一定要專心、要觀察左右來車、不要跟車子爭道賭運氣，但似乎正是因為這樣，女兒在我旁邊就特別放鬆，每當我碎碎唸：「過馬路不要講話！」她完全當耳邊風，我只好緊緊牽著她的手，快步通過。

DAHLIA辯駁：「我知道怎麼走！」「但妳不看車啊！」此時女兒提出她真實的想法：「如果我自己回家，妳會不會給我一個鑰匙包？」咦？這麼早就想當鑰匙兒？
其實我早就準備鑰匙放她書包，避免不時之需，但她好像忘了…。

「會啊，但妳不看車又愛分心啊！妳如果真的要這樣做，過馬路一定要看車才行，不要每次走路都在講話唱歌！」DAHLIA突然堅定起來：「那我們明天開始練習！」這不免讓我思考，雖然現在橫衝直撞的多，但總是要有放飛的時候！如果是您，打算什麼時候讓孩子自行上下學呢？

我自己大概是小學四年級開始獨自上下學，但當時我家離學校很近，走出校門約3步到對面巷口，直走巷子進去2分鐘就到，加上我從小警覺心就高，所以這不是難題，可DAHLIA完全是人來瘋的派別，特別活潑、特別粗心，我仔細盤算過，約莫小三、小四才會執行這件事，而且要做好以下準備！

1、過馬路是嚴肅的事情，一定要專心！

首先，從小讓孩子學著看交通號誌、練習行人規則，這是最必要的事，否則連燈號都無法第一時間判別，紅燈解讀成綠燈就慘了！而大部分的孩子都活潑好動，我們要教育孩子，馬路不是公園，不能停留也不能嬉笑，過馬路的唯一準則，就是小心左右來車、快步通過，

2、清楚辨識環境，以及教導如何選擇路線。

通常從學校走到家裡，大都不會只有1條路線，所以大人都要帶著先走過幾次，記得提醒孩子，平常別抄捷徑，要選擇走燈光明亮的大路，但如果在大路上碰到緊急狀況，抄小路逃開也不失為自保的方式。

3、辨別遇到困難，能給予協助的人。

現在已經不是過去那個古意的社會了，要讓孩子明白，在緊急狀況下，可以找哪種人協助，協助的程度又該到哪裡？過了某些範圍，孩子就要懂得拒絕。

4、不跟陌生人搭話，隨時注意可疑人士。

很多綁票勒贖，正是透過搭話而釀下大禍，我們可以態度大方，但一個人的時候，絕對要小心謹慎，不要為了強裝禮貌，而跟陌生人交談，並隨時注意周圍是否有跟蹤自己的可疑人士。

5、回家途中不更改路線，有事要提早報備。

孩子嘛，通常經過公園或書店，就想進去晃一下，父母不妨叮嚀他們，如果想去別的地方，必須提前打電話報備，或是回家放書包後，經過大人允許再去。

這模式其實取決於大人平常的教養態度，如果習慣用單一且獨斷的管教方式，那孩子很可能因為害怕受罰，而選擇隱藏很多事，我保證他會隨時找機會偷玩一下，這呼吸新鮮空氣的舉動，反可能導致更多不確定的危險因素。

6、隨身攜帶口哨及防狼噴霧。

替孩子準備這些自保小物吧，教他們正確的使用方式，並且告知平常不要拿出來玩～

孩子總有一天得長大，家長必須在這之前，替他們做好該有的教育及準備，我認為，現代社會不見得比過去亂，只是以前沒有網路，加上傳統禮教影響，受害的人不見得會公開自己的遭遇，既然如此，我們早點向孩子公開社會的現實面，並帶著他們提早預備吧，這樣放飛的時候，也才有足夠的自保能力啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
還有冷氣團！「急凍10°C」暴冷時間曝　周六雨最大
三重男居家檢疫偷跑夜店「沒繳100萬罰金」　今函送行政執行署
台中惡狼聲押關鍵曝！6歲女童見監視器收起淚水勇敢指認：就是他
新北議員王淑慧涉詐助理費400萬　法官裁定羈押禁見
捧千萬現金買豪宅！楓林網2創站人每個月爽賺百萬　嗜好就是置產
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

連假防疫破口／那些拿下口罩，在為畢業典禮練習的孩子…

公幼染疫／沒人希望孩子生病…但自律的我拒絕情緒勒索

清明防疫／真正疼你的人　怎捨得讓你冒死前來祭拜？

托育糾紛／忙工作把小孩全日托　3年後孩子差點回不來

心軟掩飾自卑／被恐怖情人趕出來待產　傻媽回去又被打

何時放手讓小孩自行上下學？　這6點是必備關鍵！

公幼染疫／沒人希望孩子生病…但自律的我拒絕情緒勒索

連假防疫破口／那些拿下口罩，在為畢業典禮練習的孩子…

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

何時放手讓小孩自行上下學？　這6點是必備關鍵！

公幼染疫／沒人希望孩子生病…但自律的我拒絕情緒勒索

連假防疫破口／那些拿下口罩，在為畢業典禮練習的孩子…

第二航廈大廳黑布封了一大塊　桃機趁航班量驟減大修櫃檯、跑滑道

暑期打工機會來了！　桃園市府10日起受理報名錄取400人

貼反光條也沒用！桃園「苦命消防栓」常被撞　議員要求快遷移

賴清德當阿公了！　「昔日戰友」謝龍介要送20吋蛋糕：恭喜啊

Nike為醫務員產值防護面罩　注入Nike Air設計元素　

中職／陳晨威新球季專職外野　不放棄拾起內野手套

周錫瑋批藍軍不團結挺韓：下一個被罷免的恐是盧秀燕

中職／林承飛「老將」23歲生日快樂！「可樂」維持好狀況

陳時中記者會小插曲！　手卡「美廉社→美聯社」遭眼尖網友揪出

低頭偷聞阿金腳！戲精喵「一秒暈倒」　她苦笑：死了又死是多臭

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

親子熱門新聞

沒人希望生病…但我拒絕情緒勒索

那拿下口罩在為畢典練習的孩子…

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

DIY清潔洗衣機的超厲害法寶！

寶寶喝奶　要注意這4點

忙碌爸媽的副食品幫手　營養冰磚DIY

孩子過敏性鼻炎　補充益生菌真的有救？

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

嚇！3歲童對溫柔母大飆髒話

更多熱門

相關新聞

台中惡狼性侵6歲女童「聲押關鍵」曝！

台中惡狼性侵6歲女童「聲押關鍵」曝！

台中市7日發生一名6歲女童遭性侵案件！當時女童正在住處附近的公園玩耍，孰料，卻遭到一名陳姓男子尾隨性侵。事件曝光後，陳男遭警方火速逮捕，他坦承犯行，表示自己是一時衝動才犯案。從案發到複訊逾14小時，檢方透露，女童有很強的語言能力，並透過監視器畫面指認，決定向台中地院聲請羈押。

同居男友性侵女兒3年！她裝沒看到

同居男友性侵女兒3年！她裝沒看到

逼美容館老闆娘赴約！他喊「不會嫌棄妳」硬來

逼美容館老闆娘赴約！他喊「不會嫌棄妳」硬來

綠衣狼對女童逞獸行　網友罵：人渣

綠衣狼對女童逞獸行　網友罵：人渣

沒人希望生病…但我拒絕情緒勒索

沒人希望生病…但我拒絕情緒勒索

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教綁架人身安全交通安全性侵

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4款新iPhone規格、售價曝光

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面