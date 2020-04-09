從被給予到被感激…綠玫瑰：分享要記得維護同學尊嚴

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

那個正在等待世界給予溫暖的孩子。

DAHLIA的幼稚園，每個月都會舉辦聯合慶生會，不過老師也鼓勵學生自辦，但我實在不喜歡以生日為名義送同學、老師禮物，感覺這種祝福是經由交換而來，所以只有剛進小班的時候，替DA辦過一次，中班我們就選擇在家過了。

可是3月底出生的女兒，今年被安排在2月底的慶生會，這實在差得有點遠，DA心心念念想請同學，甚至拿了18個密封袋，到處收集別人給的糖果餅乾，一天一天，自立自強地存著。

我有點為難，最近好多必要支出，但從小班以來，每次校外教學，我都跟去當攝影師，所以和他們班很熟，想到那些叫著「DA媽好」的可愛孩子，也不免想祝福他們畢業愉快！還好，幾位朋友知道DA要6歲了，特地贊助我們餅乾、蛋糕，這才在前兩天敲定要辦。

我不希望同學、老師特地準備什麼，所以直到當天送孩子去學校，才說中午會送東西過來慶生。

回家以後，我趕緊將餅乾跟多色筆包裝好，擔心家長有壓力，所以一個一個附上紙條，裡面寫著：「之前校外教學常跟DA去，孩子們會跟我打招呼，這是我送給小朋友的禮物，請千萬不用回禮。」

除了給老師跟班上同學，我特別叮嚀DA：「有一包是給隔壁班的小琪（化名）。」小琪對我跟DA非常友善，聽說她家裡跟我們一樣，比較有困難，所以特別留了一份鼓勵她，女兒一聽就知道我的用意。

我們家並不寬裕，但堅持在自己的限度內，對人釋出善意，或許，這老是被冷眼的小女孩，正因為這份意外的禮物，而感受到世界對她的愛與溫暖，誰知道呢？雪中送炭遠比錦上添花有意義。

但，不確定是什麼原因，反正我留給那孩子的禮物被調換了，雖然小琪仍然很開心，可從DA的轉述中，她是有遺憾的，實在不忍心看到孩子失望，畢竟我的初衷就是鼓勵她，不要因為自家的困難，而感到不如人。

我一股熱情衝腦：「不管怎樣，今天就是要讓這孩子開心！」就把迪士尼樂園的全新毛巾拿了出來，早早衝去幼稚園，一看到DA就問：「小琪還在不在？妳把東西拿去給她！」行政老師見狀，便請小琪來跟我道謝。

「啊，其實我不是要孩子來道謝啦。」我彎著腰：「小琪，妳是不是沒拿到公主的筆？妳拿到米奇的，是嗎？」女孩笑著點點頭，她穿著起毛球的衣褲，讓我看了好心疼。

「DA說妳還是想要公主的，是不是？」小琪小小聲地說：「對...」「很可惜的是我這邊已經沒有公主的筆了，但我帶了迪士尼樂園買的毛巾給妳，還有，妳是不是有哥哥？這個蜘蛛人的筆，妳分享給哥哥好不好？這樣你們都有禮物了！」我將筆跟毛巾塞給孩子，她笑得好開心。

「妳知道為什麼我要特別拿給妳嗎？」「不知道！」「因為妳每次看到我，都會說DA媽媽好，妳這麼有禮貌，很棒！我希望妳繼續當個好孩子哦！」此時DA神助攻：「對啊，而且XX妳對我很好！我好喜歡妳當我朋友！」

一瞬間，孩子的眼神都發亮了，從手心朝上，被同學媽媽給予物質，到被同學感謝常伸出友誼之手，這孩子或許在這過程中，找到了自我價值吧！數天後，她的母親還是不好意思，透過老師送了一袋自種的水果番茄給我們，我想，這就是善意循環，不因為回禮而回禮的想法，最珍貴了。

不認識我的人，可能不明就裡，甚至議論我是暴發戶，才會這樣發送禮物，其實，我小時候歷經家道中落，就算沒到山窮水盡，但勢利眼是沒少遇過，我明白大人善意的鼓勵，對孩子會產生多強大的力量，關心孩子就是改變社會，祝福這女孩未來一路順心。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。