梅爾茲訪印深化戰略夥伴關係　印德合作升級聚焦經貿、能源、AI與國防

▲德國總理梅爾茲訪印度，合作聚焦經貿、能源、AI與國防。（圖／翻攝X／Modi，下同）

記者陳弘修／綜合報導

印度與德國關係開始邁入新階段。德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）日前訪問新德里，啟動一系列高層互動，雙方重申將深化在經貿、能源轉型、人工智慧（AI）、永續發展與國防產業等多元領域的合作，展現印德關係在全球戰略格局中的關鍵地位。

印度與德國同為全球主要民主國家，雙邊夥伴關係已逾75年。隨著國際局勢不確定性升高，雙方強調將加強協調，在全球治理與經濟穩定中扮演更積極角色。此行被視為強化印度—歐洲關係的重要起點，也凸顯印德關係在歐洲對印政策中的核心地位。

綜合國際媒體報導與分析，印度預計於2027至2028年間在整體GDP規模上超越德國，但德國仍在人均所得、科技實力，以及工業與能源基礎方面具顯著優勢。德國的工業實力，被視為支援印度「自力更生印度」（Atmanirbhar Bharat）製造政策的重要夥伴。

在歐盟體系內，德國是印度最大貿易夥伴之一，也是主要外資來源國。德國企業長期深耕印度市場，對當地產業與供應鏈運作具有關鍵影響。此外，德國境內的印度專業人士與科技人才持續增加，印度IT企業亦在德國廣泛布局，進一步強化雙邊在數位與創新領域的連結。

雙邊貿易方面，印德貿易額已於2024至2025年度突破500億美元。隨著德國在中國、美國與其他主要經濟體之間調整戰略布局，印度作為高速成長、民主且具穩定性的夥伴，其戰略重要性持續上升。

印度研究專家認為，除貿易便利化外，投資協議更是關鍵，未來將加強促進德國與歐洲對印度的投資，以及印度對歐洲的投資，即使是初步形式的FTA，也被視為將向全球市場釋出強烈訊號，凸顯印度作為重要投資目的地的地位。

在多邊與發展合作方面，印德雙方持續在G20、金磚國家及聯合國改革議題上協作。德國亦支持印度主導的國際太陽能聯盟與抗災韌性基礎建設聯盟，並透過德國國際合作機構及相關部會推動綠色城市交通與永續發展。雙方亦在非洲推動三方合作計畫，結合德國資金與印度技術，擴大在農業與發展領域的影響力。學術與研究領域部分，大量印度學生與研究人員在德國就學與工作，雙方在高等教育與聯合研究計畫上的合作持續擴大。印度理工學院部分汲取德國高等教育與工程體系經驗，被視為雙方長期學術連結的象徵。

在次世代科技方面，能源轉型與AI被雙方列為合作重點。德國快速推動再生能源轉型的經驗，為印度提供重要參考，雙方也將加強在能源儲存技術上的合作，以提升能源系統韌性，降低對外部能源衝擊的風險。「綠色氫能路線圖」則成為另一項關鍵合作平台，印度憑藉龐大的再生能源裝置容量與綠氫潛力，與德國在儲存、運輸及制度設計上的專業形成互補，雙方將共同發展綠氫、綠色氨與綠色甲醇等相關產業鏈。

AI領域上，印德也強調將避免僅扮演技術消費者角色，致力於成為技術創新者。德國在先進製造、工業自動化與倫理治理方面的優勢，結合印度在軟體、IT服務與技術人才上的實力，被視為推動印德AI合作的重要基礎。

此外，梅爾茲訪印期間，雙方簽署多項共同意向聲明與合作備忘錄，內容涵蓋戰略議題，包括「國防產業合作路線圖」，以促進國防裝備合作與技術夥伴關係。此舉將使得印德合作從經濟與永續發展，進一步延伸至安全與戰略層面，為雙邊關係增添新面向。