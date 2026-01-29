　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅爾茲訪印深化戰略夥伴關係　印德合作升級聚焦經貿、能源、AI與國防

▲梅爾茲訪印深化戰略夥伴關係，印德合作升級聚焦經貿、能源、AI與國防。（圖／翻攝X／Modi）

▲德國總理梅爾茲訪印度，合作聚焦經貿、能源、AI與國防。（圖／翻攝X／Modi，下同）

記者陳弘修／綜合報導

印度與德國關係開始邁入新階段。德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）日前訪問新德里，啟動一系列高層互動，雙方重申將深化在經貿、能源轉型、人工智慧（AI）、永續發展與國防產業等多元領域的合作，展現印德關係在全球戰略格局中的關鍵地位。

印度與德國同為全球主要民主國家，雙邊夥伴關係已逾75年。隨著國際局勢不確定性升高，雙方強調將加強協調，在全球治理與經濟穩定中扮演更積極角色。此行被視為強化印度—歐洲關係的重要起點，也凸顯印德關係在歐洲對印政策中的核心地位。

綜合國際媒體報導與分析，印度預計於2027至2028年間在整體GDP規模上超越德國，但德國仍在人均所得、科技實力，以及工業與能源基礎方面具顯著優勢。德國的工業實力，被視為支援印度「自力更生印度」（Atmanirbhar Bharat）製造政策的重要夥伴。

在歐盟體系內，德國是印度最大貿易夥伴之一，也是主要外資來源國。德國企業長期深耕印度市場，對當地產業與供應鏈運作具有關鍵影響。此外，德國境內的印度專業人士與科技人才持續增加，印度IT企業亦在德國廣泛布局，進一步強化雙邊在數位與創新領域的連結。

雙邊貿易方面，印德貿易額已於2024至2025年度突破500億美元。隨著德國在中國、美國與其他主要經濟體之間調整戰略布局，印度作為高速成長、民主且具穩定性的夥伴，其戰略重要性持續上升。

印度研究專家認為，除貿易便利化外，投資協議更是關鍵，未來將加強促進德國與歐洲對印度的投資，以及印度對歐洲的投資，即使是初步形式的FTA，也被視為將向全球市場釋出強烈訊號，凸顯印度作為重要投資目的地的地位。

▲梅爾茲訪印深化戰略夥伴關係，印德合作升級聚焦經貿、能源、AI與國防。（圖／翻攝X／Modi）

在多邊與發展合作方面，印德雙方持續在G20、金磚國家及聯合國改革議題上協作。德國亦支持印度主導的國際太陽能聯盟與抗災韌性基礎建設聯盟，並透過德國國際合作機構及相關部會推動綠色城市交通與永續發展。雙方亦在非洲推動三方合作計畫，結合德國資金與印度技術，擴大在農業與發展領域的影響力。學術與研究領域部分，大量印度學生與研究人員在德國就學與工作，雙方在高等教育與聯合研究計畫上的合作持續擴大。印度理工學院部分汲取德國高等教育與工程體系經驗，被視為雙方長期學術連結的象徵。

在次世代科技方面，能源轉型與AI被雙方列為合作重點。德國快速推動再生能源轉型的經驗，為印度提供重要參考，雙方也將加強在能源儲存技術上的合作，以提升能源系統韌性，降低對外部能源衝擊的風險。「綠色氫能路線圖」則成為另一項關鍵合作平台，印度憑藉龐大的再生能源裝置容量與綠氫潛力，與德國在儲存、運輸及制度設計上的專業形成互補，雙方將共同發展綠氫、綠色氨與綠色甲醇等相關產業鏈。

AI領域上，印德也強調將避免僅扮演技術消費者角色，致力於成為技術創新者。德國在先進製造、工業自動化與倫理治理方面的優勢，結合印度在軟體、IT服務與技術人才上的實力，被視為推動印德AI合作的重要基礎。

此外，梅爾茲訪印期間，雙方簽署多項共同意向聲明與合作備忘錄，內容涵蓋戰略議題，包括「國防產業合作路線圖」，以促進國防裝備合作與技術夥伴關係。此舉將使得印德合作從經濟與永續發展，進一步延伸至安全與戰略層面，為雙邊關係增添新面向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張美阿嬤農場三姊重砲開撕！　揭弟毒殺動物真相
第2個陳尚潔？　剴剴案又一女社工遭函送
小S女兒「透視bra」解放細肩帶！　超兇身材看光
最誇張尾牙！「加碼金額太狂」全場瘋了　艾力克斯：我要這種老闆
「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭
快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！　廚師亂刀殺死他
快訊／股王飆漲撐盤！　再創新天價
土風舞女師被割頸　爆血打給兒：快點來！媽快死了
快訊／UBA「混血王子」淪詐團共犯遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度6歲女童「遭3少年性侵」　大出血無法行走！嫌犯最小僅10歲

俄羅斯爸把年幼兒綁繩掛7樓窗外　男童崩潰喊「抓住我」全網怒

為用殘障保障名額！20歲醫學重考生竟「自斷左腳」偽裝遇襲

海地淪煉獄！　百名受害者遭「10人以上輪暴」慘況曝

對韓國硬起來！美財長放話「貿易談判作廢」：直到韓國會通過立法

把男學生騙上床！　女教師趁老公不在家「逞慾3.5小時」

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬！甩爭議陪夫喝300萬名酒

梅爾茲訪印深化戰略夥伴關係　印德合作升級聚焦經貿、能源、AI與國防

伊朗警告：美國若動武將祭空前打擊　轟炸以色列「特拉維夫心臟」

搭乘7小時航班　女律師「靠在母親肩膀上睡著」再也沒醒死因曝

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

印度6歲女童「遭3少年性侵」　大出血無法行走！嫌犯最小僅10歲

俄羅斯爸把年幼兒綁繩掛7樓窗外　男童崩潰喊「抓住我」全網怒

為用殘障保障名額！20歲醫學重考生竟「自斷左腳」偽裝遇襲

海地淪煉獄！　百名受害者遭「10人以上輪暴」慘況曝

對韓國硬起來！美財長放話「貿易談判作廢」：直到韓國會通過立法

把男學生騙上床！　女教師趁老公不在家「逞慾3.5小時」

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬！甩爭議陪夫喝300萬名酒

梅爾茲訪印深化戰略夥伴關係　印德合作升級聚焦經貿、能源、AI與國防

伊朗警告：美國若動武將祭空前打擊　轟炸以色列「特拉維夫心臟」

搭乘7小時航班　女律師「靠在母親肩膀上睡著」再也沒醒死因曝

《單身5》崔美娜秀「跳舞離開」找曖昧男聊天　李多熙怒了：很沒禮貌

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

《慶餘年》女星爆肇事逃逸！「逼助理背黑鍋」秒逃跑　真相1年後遭挖出

印度6歲女童「遭3少年性侵」　大出血無法行走！嫌犯最小僅10歲

《三個傻瓜》中的頂大升學考試　Gemini宣布提供免費模擬測驗

霍諾德爬101民眾歡呼聽得見嗎？賈董透露「他很享受」

劉德華「隱婚20年」心酸內幕　向太揭遭持棍圍堵！

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟毒殺動物真相　轟巨嬰害慘媽

月配息ETF大師兄回來了！不敗教主曝近期表現：幫你打工一輩子

風田首度公開求婚細節「過程超日常」　放閃日本妻…婚後生活曝光

「典Lu婚禮⭢許光漢見面會」 陶晶瑩「同框3男神」：心願達成

國際熱門新聞

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

黑鷹撞客機空難67死！　駕駛艙模擬畫面曝

接生硬拉扯斷頭！嬰兒「身首異處」頭顱卡媽媽子宮內　助產士逃亡

球迷逆向超車「1詭動作」對撞卡車7死！　撞成廢鐵拋飛影片曝

川普金句「美元就貶爆」　匯市大地震

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

Fed利率不變！美股漲跌互見　台積電ADR漲近4美元

日23歲女模曬新駕照　網讚「比AI還美」

川普威脅伊朗快談判　下次攻擊會更嚴重

女律師搭機「靠媽肩膀上睡著」　再也沒醒

即／哥倫比亞小飛機墜毀　15人全數罹難

辦公室傳呻吟聲　公司創辦人激戰女下屬

把男學生騙上床！女教師逞慾3.5小時

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面