政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯黃兩太陽可合作　柯文哲：立法院給黃國昌、我到南部辦訓練班

記者陳家祥／台北報導

民眾黨昨宣布新一波一級主管人事命令，黨主席黃國昌將兼任政策會主委，創黨主席柯文哲則擔任國家治理學院院長。針對黨內兩個太陽討論再起，柯文哲說，「為什麼認為這是兩個太陽的問題？兩個太陽可以合作，每個都做他擅長的喜歡的事」，立法院就給黃國昌去處理，他以後專門到南部辦訓練班。

▲▼柯文哲出席民眾黨第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲出席民眾黨第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。（圖／記者黃國霖攝）

民眾黨昨宣布黨中央新一波人事規劃，柯文哲將出任國家治理學院院長，引發外界討論。對此，柯今受訪說，這只是實現他以前常講的，很想開辦台灣的松下政經塾，「因為教育還是一切基礎，政黨也是一樣，我們從一個怎麼招募黨員、怎麼訓練黨員，然後怎麼訓練成為公職，這是我很想做的事情」。所以黃國昌來講的時候，他認為不錯、可以去接，「就這樣，這故事就這麼簡單，不要想太多」。

至於外界好奇，在黨內「雙太陽」格局下，未來怎麼跟國民黨合作？柯文哲納悶，「為什麼認為這是兩個太陽的問題？兩個太陽可以合作，每個都做他擅長的喜歡的事」。

柯文哲說，老實講，自己每次看到法律條文就想打嗑睡，「因為我連我自己的卷宗都懶得看，意思就是說，像我當一個外科醫生，要去看法律條文都覺得很煩，可是黃國昌就對那個很有興趣，我們就分工合作」，立法院就給黃國昌去處理，他以後專門到南部辦訓練班。

柯文哲也說，所以這個「合」，常說什麼藍白合，另外更重要概念，可以變成藍白分，分工合作，每個人都做他最擅長最習慣的事，這樣就好，「所以同樣概念可以運用在我跟黃國昌的合作關係上，每個人都做他喜歡的擅長的就好」。

更多新聞
黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

分析「黨內初選」殺紅眼3原因　媒體人：就是場親痛仇快的消耗戰

「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭

逛年貨大街拒當盤子！北市「公秤」待命　發現攤商缺斤少兩即開罰

4項國考英檢種類放寬「納入培力測驗」　今年就上路

鄭麗文稱「大陸是我們的親人」　林濁水：頭腦要不要清醒一下？

賴清德籲在野速審預算　國民黨團批：政治的情勒傷害台灣民主法治

劉書彬花35萬整修辦公室又要換　柯文哲開罵：浪費這麼多錢不必要

藍營法案將清倉「貪助理費除罪化、中天復活、搶黨產」　綠點名3人

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

