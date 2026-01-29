柯黃兩太陽可合作　柯文哲：立法院給黃國昌、我到南部辦訓練班

記者陳家祥／台北報導

民眾黨昨宣布新一波一級主管人事命令，黨主席黃國昌將兼任政策會主委，創黨主席柯文哲則擔任國家治理學院院長。針對黨內兩個太陽討論再起，柯文哲說，「為什麼認為這是兩個太陽的問題？兩個太陽可以合作，每個都做他擅長的喜歡的事」，立法院就給黃國昌去處理，他以後專門到南部辦訓練班。

▲柯文哲出席民眾黨第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。（圖／記者黃國霖攝）



民眾黨昨宣布黨中央新一波人事規劃，柯文哲將出任國家治理學院院長，引發外界討論。對此，柯今受訪說，這只是實現他以前常講的，很想開辦台灣的松下政經塾，「因為教育還是一切基礎，政黨也是一樣，我們從一個怎麼招募黨員、怎麼訓練黨員，然後怎麼訓練成為公職，這是我很想做的事情」。所以黃國昌來講的時候，他認為不錯、可以去接，「就這樣，這故事就這麼簡單，不要想太多」。

至於外界好奇，在黨內「雙太陽」格局下，未來怎麼跟國民黨合作？柯文哲納悶，「為什麼認為這是兩個太陽的問題？兩個太陽可以合作，每個都做他擅長的喜歡的事」。

柯文哲說，老實講，自己每次看到法律條文就想打嗑睡，「因為我連我自己的卷宗都懶得看，意思就是說，像我當一個外科醫生，要去看法律條文都覺得很煩，可是黃國昌就對那個很有興趣，我們就分工合作」，立法院就給黃國昌去處理，他以後專門到南部辦訓練班。

柯文哲也說，所以這個「合」，常說什麼藍白合，另外更重要概念，可以變成藍白分，分工合作，每個人都做他最擅長最習慣的事，這樣就好，「所以同樣概念可以運用在我跟黃國昌的合作關係上，每個人都做他喜歡的擅長的就好」。