要求鄭麗文為「美國恩人說」道歉　張亞中舉歷史打臉：奴僕心態

國民黨主席鄭麗文昨日主持中常會時表示，「美國曾經是我們的恩人，但大陸才是我們的親人。」絕對做不出骨肉相殘的事情，我們不需要在美中之間選擇，希望兩岸的和解也能夠帶來美中的和解，這才是人類之福。孫文學校校長張亞中今（29日）痛批，「恩人可以隨便認？」國民黨還有什麼正當性，去質疑美國要求國防特別預算的內容是否合理？批評鄭麗文「奴僕心態」，並要求她為此發言道歉。

針對鄭麗文「美國是台灣恩人」的說法，張亞中表示，這樣的論述，不僅在歷史事實上站不住腳，在國際政治的現實中，更是嚴重誤判局勢，甚至可能誤導台灣走向高度危險的戰略方向，表達最嚴正的抗議。他認為，美國從來不是任何國家的「恩人」。美國是一個以自身國家利益為最高原則的強權國家，過去如此，今天如此，未來也不會例外。把國際政治中的利益計算，包裝成「感恩敘事」，不但違背事實，更是對台灣極不負責任的誤導，傷害了台灣人民的尊嚴。

張亞中指出，美國在多個關鍵時刻，並未「守護」台灣，而是選擇切割、犧牲甚至利用台灣。當中華民國政府在大陸節節敗退，美國率先發表《對華白皮書》，公開宣告對中華民國政府「不再負責」；蔣中正堅持捍衛金門、馬祖，將其視為國家安全前線時，美國卻明確表態「不協防金馬」，只願防衛台灣與澎湖。

張亞中說，「台灣地位未定論」正是由美國首先提出，並長期操作的戰略論述工具。1978年底，美國在宣布與中華民國政府斷交前，竟在前幾個小時才通知政府高層。美國早期多次以《貿易法》第301條款為工具，對台灣施壓。

張亞中提到，美國現在要求台灣對美投資高達五千億美元，將「護國神山」與整條半導體產業鏈移往美國；同時，又要求台灣將國防特別預算拉高至1.25兆元，這樣的美國，何來「恩人」之說？一個把台灣視為提款機、風險承擔者與戰略耗材的國家，怎麼會是恩人？

張亞中質疑，如果國民黨主席真心認為美國是台灣的「恩人」，那麼請問，國民黨還有什麼正當性，去質疑美國要求國防特別預算的內容是否合理？如果不是真心，只是隨口說說，那麼，「恩人」也可以隨便就認？鄭麗文應即刻收回「恩人說」並道歉。「美國是台灣恩人」這種如此諂媚說法，像極了一個佃農跪在地上，向壓迫他的主子叩首感恩一樣。這樣奴僕的心態，他無法接受，並對此表達嚴重的不滿、抗議與譴責。