討錢不成摔死母親！逆子判17年5月嫌太重　上訴求減刑被打臉

▲莊文宗涉犯傷害母親致死被判17年5月徒刑，他不服量刑過重提上訴，台南高分院宣判上訴遭駁回，維持一審刑度。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

男子莊文宗向母親討錢不成發生爭執，竟對陳姓母親施以暴力致家暴傷害致死，經嘉義地院國民法官法庭，判處有期徒刑17年5月，莊文宗不服量刑過重提起上訴，台南高分院審結，法官認一審認事用法並無不當，裁定上訴駁回，維持原判刑度。

判決資料指出，被告莊文宗係死者陳女之次子，於2024年11月28日凌晨某時，莊男，基於傷害母親之犯意在其住處之路旁，與母親發生爭執之過程中，先徒手以不詳方式攻擊頭部數下，隨後於同日凌晨4時4分許，追逐母親至嘉義市西區友愛路，莊男自後方將母親抱起 ，使其雙腳離地後摔至地面，致陳女當下倒地不起，莊男隨即返回其住處。

莊男攻擊頭部之行為致陳女受有外傷性顱內出血之傷勢，經人發現報警處理， 陳女經送往衛生福利部嘉義醫院救治，仍因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎，於2024年12月7日上午8時14分許死亡。莊男經嘉義地院國民法官法庭，判處有期徒刑17年5月。

莊男認量刑過重，針對量刑部分提起上訴，其餘犯罪事實及罪名均未爭執。莊男主張原審在量刑時，未充分斟酌其長期家庭關係失和、生活困頓等背景因素，並認其並非全然無悔意，請求依刑法第59條予以減刑，認為原判量刑過重。

不過，台南高分院合議庭認為，原審審理時，被告及辯護人即未主張刑法第59條酌減其刑的適用，亦清楚知悉本案為傷害直系血親尊屬致死，犯罪惡性重大。原審國民法官法庭已就被告犯案動機、手段、與被害人關係及所生結果等情狀，全面評議，認定本案屬家庭暴力重案，且被告攻擊行為與雙方衝突程度顯不相當，犯罪情狀並無值得憫恕之處。

合議庭進一步指出，國民參與審判案件，第一審刑度係由職業法官與國民法官共同審酌後決定，除非有明顯裁量違法或不當，二審原則上應予尊重與維持。原審依刑法第57條各項量刑因素，所為判決並無不當，因此被告請求從輕量刑，難認有理由，應予駁回。