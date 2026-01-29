藍營法案將清倉「貪助理費除罪化、中天復活、搶黨產」　綠點名3人

▲國民黨將清倉法案。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（29日）日本屆立法會期倒數第二日，藍營預計最後一日院會法案清倉，其中也包含多項爭議法案，如攸關「貪汙助理費除罪化」的《立法院組織法》修法、《不當黨產條例》修正解套國民黨不當黨產、《衛星廣播電視法》修法讓中天電視台復活。民進黨批評，攸關全民的總預算、國防特別預算條例，連付委審查機會也沒有。但這些貪又紅的法案，國民黨卻毫不客氣一路強推，「要問準備選市長的柯志恩、江啟臣、謝龍介：這些法案，你們支持？」

民進黨列舉，包含：立委貪污助理費合法化：陳玉珍提出震驚助理圈、要把助理費變立委私房錢的《立法院組織法》修法，現在換成牛煦庭的版本，表面上增加福利，實際上還是把「公費助理」變立委補助費，讓貪污合法化，而且誰知道國民黨會不會又用「再修正動議」老招，表決前才突然抽換成陳玉珍的條文？

民進黨指出，國庫通黨庫：《不當黨產條例》修法，為法院認證的國民黨附隨組織「救國團」解套，重新用立法手段侵占國家資產，轉型正義變不見，國庫重新變成國民黨自家金庫。

民進黨再指，護航紅媒：《衛星廣播電視法》修法，刪除黨政軍條款罰則，復活中天，讓台灣更加深陷中共認知作戰的威脅之中！這項法案，朝野協商沒有共識，已經準備強行表決。

對於相關法案，民進黨直言，這些貪污、自肥，親中的法案，國民黨立委竟能理直氣壯的強推，實在不知羞恥。當質疑聲浪四起，國民黨立委卻還是厚著臉皮胡言亂語，還想執意推動，最快明天（週五）就可能強行表決通過。

民進黨質疑，如果通過這些傷害民主法治、護航貪污與紅媒的法案，柯志恩、江啟臣、謝龍介有臉面對地方鄉親嗎？是要讓高雄、台中、台南也變得更糟嗎？請柯志恩、江啟臣、謝龍介回去告訴國民黨、告訴自家總召傅崐萁：當立委要要對國家忠誠、對工作負責，好好撤回惡法、排審預算。