　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝柯建銘為保總召有「扁柯蔡3大招」　邱毅：對賴清德招招致命　

▲賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨團將進行下會期幹部改組，「萬年總召」柯建銘已表態會去登記，引起議論。對此，前立委邱毅今（29日）表示，第二回合賴柯鬥爭上演了，賴清德想換掉柯建銘，蔡其昌是屬意的人選，但柯建銘絕對不是軟柿子，還有保位三招，對賴清德招招致命，只要善用，就能繼續幹萬年總召。他也分析這三招分別是「陳水扁、柯文哲、蔡英文」三人，強調若賴對柯建銘鬥得太兇，等於向蔡英文宣戰，一旦逼蔡大反攻，回頭搶2028年大選，賴清德就慘了。

邱毅表示，柯建銘要繼續擔任總召，第二回合的賴柯鬥爭上演了，賴清德想換掉柯建銘，認定立法院的總召必須是自己人，而蔡其昌資深又是新潮流，應該是賴清德屬意的人選。

邱毅表示，但必須先讓柯建銘下來，蔡其昌才能順利上位，柯建銘絕對不是軟柿子，還有保位三招，這三招對賴清德而言招招致命。

邱毅指出，柯建銘的第一招是陳水扁，陳水扁心裡恨賴清德，2019年就騙他一旦上位就特赦，現在不但過河拆橋，還斷了陳致中的政治路，陳水扁早期一路提拔賴清德，手裡掌握太多賴清德不堪的內幕，柯建銘是聰明人，刻意和陳水扁親近，陳水扁也很上道，最近頻頻生事鬧新聞，表示退而不休蠢蠢欲動。

邱毅指出，柯建銘的第二招是柯文哲，立法院的關鍵少數是民眾黨那八席，二月一日起黃國昌等人要辭職，柯文哲必然出面掌權，指揮新人在立法院運作，賴清德現在被美國逼的緊，但立法院藍白合鐵板一塊，想裂解藍白合必須靠柯建銘，柯建銘和柯文哲的雙柯會，就是在提醒賴清德，要了解柯建銘的價值。

邱毅認為，柯建銘的第三招是蔡英文，賴清德最忌憚的人就是蔡英文，賴的政績不好，黨內反他的派系多，民間更視為騙子，加上美國很不滿意，賴清德最大的壓力來源就是蔡英文。

邱毅說，柯建銘是蔡英文在立法院的分身，賴對柯建銘鬥得太兇、逼得太緊，就等於向蔡英文宣戰，一旦逼蔡英文大反攻，回頭搶2028年大選，賴清德就慘了。

邱毅強調，柯建銘只要善用這三招，就會讓賴清德服軟，不得不有所妥協，柯建銘就能保住立法院這一畝三分地，繼續幹他的萬年總召。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張美阿嬤農場三姊重砲開撕！　揭弟毒殺動物真相
第2個陳尚潔？　剴剴案又一女社工遭函送
小S女兒「透視bra」解放細肩帶！　超兇身材看光
最誇張尾牙！「加碼金額太狂」全場瘋了　艾力克斯：我要這種老闆
「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭
快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！　廚師亂刀殺死他
快訊／股王飆漲撐盤！　再創新天價
土風舞女師被割頸　爆血打給兒：快點來！媽快死了
快訊／UBA「混血王子」淪詐團共犯遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

分析「黨內初選」殺紅眼3原因　媒體人：就是場親痛仇快的消耗戰

「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭

逛年貨大街拒當盤子！北市「公秤」待命　發現攤商缺斤少兩即開罰

4項國考英檢種類放寬「納入培力測驗」　今年就上路

鄭麗文稱「大陸是我們的親人」　林濁水：頭腦要不要清醒一下？

賴清德籲在野速審預算　國民黨團批：政治的情勒傷害台灣民主法治

劉書彬花35萬整修辦公室又要換　柯文哲開罵：浪費這麼多錢不必要

藍營法案將清倉「貪助理費除罪化、中天復活、搶黨產」　綠點名3人

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

分析「黨內初選」殺紅眼3原因　媒體人：就是場親痛仇快的消耗戰

「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭

逛年貨大街拒當盤子！北市「公秤」待命　發現攤商缺斤少兩即開罰

4項國考英檢種類放寬「納入培力測驗」　今年就上路

鄭麗文稱「大陸是我們的親人」　林濁水：頭腦要不要清醒一下？

賴清德籲在野速審預算　國民黨團批：政治的情勒傷害台灣民主法治

劉書彬花35萬整修辦公室又要換　柯文哲開罵：浪費這麼多錢不必要

藍營法案將清倉「貪助理費除罪化、中天復活、搶黨產」　綠點名3人

《三個傻瓜》中的頂大升學考試　Gemini宣布提供免費模擬測驗

霍諾德爬101民眾歡呼聽得見嗎？賈董透露「他很享受」

劉德華「隱婚20年」心酸內幕　向太揭遭持棍圍堵！

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟毒殺動物真相　轟巨嬰害慘媽

月配息ETF大師兄回來了！不敗教主曝近期表現：幫你打工一輩子

風田首度公開求婚細節「過程超日常」　放閃日本妻…婚後生活曝光

台股頻刷天量！證券股嗨翻　元大金創高、中信金攀28年高峰

健保快易通首推「春節院所查詢」　過年生病找醫生更容易

俄羅斯爸把年幼兒綁繩掛7樓窗外　男童崩潰喊「抓住我」全網怒

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

政治熱門新聞

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

綠營誰戰蔣萬安？戴錫欽直言「她最強」

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

劉書彬花整修辦公室又要換　柯文哲開罵浪費錢

陳菊大事記！　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

民眾黨春聯藏「雙蛋黃」　柯文哲、黃國昌關係玄妙

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

「無菸城市」示範區　迪化年貨大街全面禁菸

更多熱門

相關新聞

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

民眾黨創黨主席柯文哲重回黨內擔任國家治理學院院長，引發政壇議論。今（29日）柯文哲談及此事時說，突拋出「藍白分」，指藍白合也可以是藍白分，分工合作；至於是否會從分工變分手？柯笑說，「世界上什麼事都有可能」，他強調，台灣目前的困境，賴清德要負最大責任，「因為怎麼會有藍白合？還不是你造成的，你就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作，不然怎麼辦？」

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

柯黃兩太陽可合作　柯文哲：立法院給黃國昌、我到南部辦訓練班

柯黃兩太陽可合作　柯文哲：立法院給黃國昌、我到南部辦訓練班

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

關鍵字：

柯建銘賴清德總召邱毅蔡英文民進黨柯文哲陳水扁

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面