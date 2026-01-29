曝柯建銘為保總召有「扁柯蔡3大招」　邱毅：對賴清德招招致命　

▲賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨團將進行下會期幹部改組，「萬年總召」柯建銘已表態會去登記，引起議論。對此，前立委邱毅今（29日）表示，第二回合賴柯鬥爭上演了，賴清德想換掉柯建銘，蔡其昌是屬意的人選，但柯建銘絕對不是軟柿子，還有保位三招，對賴清德招招致命，只要善用，就能繼續幹萬年總召。他也分析這三招分別是「陳水扁、柯文哲、蔡英文」三人，強調若賴對柯建銘鬥得太兇，等於向蔡英文宣戰，一旦逼蔡大反攻，回頭搶2028年大選，賴清德就慘了。

邱毅表示，柯建銘要繼續擔任總召，第二回合的賴柯鬥爭上演了，賴清德想換掉柯建銘，認定立法院的總召必須是自己人，而蔡其昌資深又是新潮流，應該是賴清德屬意的人選。

邱毅表示，但必須先讓柯建銘下來，蔡其昌才能順利上位，柯建銘絕對不是軟柿子，還有保位三招，這三招對賴清德而言招招致命。

邱毅指出，柯建銘的第一招是陳水扁，陳水扁心裡恨賴清德，2019年就騙他一旦上位就特赦，現在不但過河拆橋，還斷了陳致中的政治路，陳水扁早期一路提拔賴清德，手裡掌握太多賴清德不堪的內幕，柯建銘是聰明人，刻意和陳水扁親近，陳水扁也很上道，最近頻頻生事鬧新聞，表示退而不休蠢蠢欲動。

邱毅指出，柯建銘的第二招是柯文哲，立法院的關鍵少數是民眾黨那八席，二月一日起黃國昌等人要辭職，柯文哲必然出面掌權，指揮新人在立法院運作，賴清德現在被美國逼的緊，但立法院藍白合鐵板一塊，想裂解藍白合必須靠柯建銘，柯建銘和柯文哲的雙柯會，就是在提醒賴清德，要了解柯建銘的價值。

邱毅認為，柯建銘的第三招是蔡英文，賴清德最忌憚的人就是蔡英文，賴的政績不好，黨內反他的派系多，民間更視為騙子，加上美國很不滿意，賴清德最大的壓力來源就是蔡英文。

邱毅說，柯建銘是蔡英文在立法院的分身，賴對柯建銘鬥得太兇、逼得太緊，就等於向蔡英文宣戰，一旦逼蔡英文大反攻，回頭搶2028年大選，賴清德就慘了。

邱毅強調，柯建銘只要善用這三招，就會讓賴清德服軟，不得不有所妥協，柯建銘就能保住立法院這一畝三分地，繼續幹他的萬年總召。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）