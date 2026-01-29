陸配李貞秀任期恐只1年　柯文哲批SOP不清楚：這才是民進黨目的？

記者陳家祥／台北報導

民眾黨落實2年條款後，新任6位遞補立委將在2月1日進入立法院。其中，具有陸配身份的李貞秀，是否能擔任立委外界關注。創黨主席柯文哲今（29日）坦言，這問題困擾快1年了，直言政府要規定法律，沒問題，這是政府的權力，「可是你要告訴我怎麼做，流程圖要很清楚」，不要讓每個人來這裡，1年後要被解職，也不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

▲柯文哲出席民眾黨第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。（圖／記者黃國霖攝）



針對遞補進入立院的不分區立委李貞秀國籍問題，柯文哲說，這問題已經困擾民眾黨大概快1年了。他說，有跟立院黨團主任陳智菡講過，應該要求陸委會、內政部明確講SOP，「政府可以規定法律，沒問題，政府的權力，可是你要告訴我怎麼做，流程圖要很清楚」。

柯文哲說，陸委會主委邱垂正說好像沒有人可以放棄國籍，這很奇怪，「他告訴我們說要放棄中國籍才可以來台灣這邊當立委，好，我聽你的，啊請問下一步怎麼做？他說不知道，沒有方法，這不是很奇怪嗎？」

「國家可以訂法律，可是你要很清楚這法律要怎麼做，step by step、一步一步，流程圖要清楚。」柯文哲說，所以李貞秀就是，民進黨為什麼要逼死人民就是這樣，你要講清楚要怎麼做，現在問起來好像是說，一年內繳不出來證據的話，一年後再把你解職。

柯文哲說，一個陸配來台灣，10年後領了身分證，到底他能從政不能從政？請政府明確講出他的流程圖是怎樣做，不要讓每個人來這裡，1年後要被解職，也不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者李毓康攝）