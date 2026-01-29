　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團：黨產條例、中天條款明恐惡法清倉　搶人民納稅錢當選舉銀彈

▲▼民進黨立法院黨團召開記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

明為立法院本會期最後一次院會，預計將進行「法案大清倉」。民進黨團今（29日）召開記者會，細數藍白過去強硬通過的爭議法案，並指出藍白明日恐強硬推動黨產條例、中天條款兩項惡法修法。民進黨團副書記長張雅琳認為，國民黨急著推動黨產條例修正，意圖將救國團與婦聯會的不當黨產合法化，是為年底選舉籌措銀彈，搶人民納稅錢發自己的「新春大紅包」。幹事長鍾佳濱則說，修法讓特定媒體恢復權力，是對台灣新聞自由的倒退，呼籲藍白不要成為紅色協力者。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長張雅琳今（29日）召開「惡法清倉 國家遭殃 藍白劣行 全民追究」記者會。鍾佳濱表示，針對本會期最後一天的院會，民進黨團嚴正提出，惡法清倉會讓國家遭殃，藍白責任要全民來追究。

沈伯洋回顧，在2024年5月國會濫權時就特別警告，如果讓藍白繼續在立法院為惡，他們最主要做的事就是癱瘓國家財政、擴張他們權力，什麼都立法院最大。「那只不過是第一步，第二步就是要讓這個國家財政無法運行，讓今天總統提出來的新政策沒有辦法做」。

財政方面，沈伯洋指出，除了亂砍預算，藍白修財劃法，從中央挖走3000多億之外，並規定補助款不得少於前一年，完全無視財政紀律，讓中央無法施政，更讓地方財政貧富不均。藍白也推動「反年改」，無視基金破產風險，「對他們來講最重要的並不是這個社會的公平正義，而是要把錢再多給特定的族群」。當大家在關心年輕人時，藍白把錢給退休軍公教、眷村。

藍白除癱瘓國家財政，還想破壞選舉制度，沈伯洋表示，從之前的「不在籍投票」，一直到現在公投法修法，讓公投綁大選外，「大家不要忘記，他們還躺在立法院準備審查的還包含立法院可以直接提出公投，中選會不能拒絕」。

沈伯洋也質疑，若藍白推出「在對等尊嚴下，是否可授權立法院去跟中國談和平協議」該怎麼辦？上一個跟中國簽和平協議的是西藏，儘管這可能違反兩岸條例，「但問題是，他們有在管嗎？他們就想要讓即使是違法違憲的公投，都能夠讓它通過，去破壞我們的選舉制度」，更不要說提出總統二輪選舉等，這個前置作業就是公投法修法，「這都小菜而已，還有更多更爛的修法」。

▲▼民進黨立法院黨團召開記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

范雲則批評，藍白惡修眷改條例，實質傷害土地正義，將本應屬於國家，分配使用應符合公共利益的的土地，扭曲為少數人的永久特權與套利工具，完全站在年輕世代、土地正義的對立面。

公視修法也是如此，范雲說，公視是國家對提升國家文化非常重要的投資，且公視董事屬於無給職的文化志工，沒有任何薪水，但藍白卻在審查過程中阻擋文化部提出的優質人選，包括金曲獎得獎歌手、金馬獎級得獎影后，完全沒有政治立場，卻被藍白審查委員完全背葛。另一方面，藍白又修法刪除「新董事產生前原任董事得留任」的條例，刻意製造董事會空窗期，癱瘓公視治理架構，對國家文化傷害甚鉅。

▲▼民進黨立法院黨團召開記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

張雅琳指出，國民黨為了救黨產，急著把黨產條例通過，過去國民黨不斷洗白稱，救國團是公益團體，請問哪個公益團體可以像救國團、婦聯會在台北車站、善導寺等精華地段有棟大樓？在海景第一排、風景名勝區都有遊客中心？沒有一個公益團體可以做到這樣子。婦聯會大樓甚至是當年蔣經國要求國防部出錢買的房子，哪個公益團體可以叫國家部會，0成本送他一棟大樓？

張雅琳強調，這些都是從國民納稅錢拿到的東西，現在就應該還給人民，包括用在長照、社福、TPASS、公共建設、治水等人民福利政策上才對。之前國民黨李乾龍也說，希望法案可以通過。「為什麼？為了就是今年的大選，他們就有銀彈可以注入在他們的地方縣市的選舉」。國民黨所作所為就是搶人民納稅錢，替自己發新春大紅包。

鍾佳濱說，除了黨產條例，明天院會還可能處理爭議極大的「中天條款」，在其行政訴訟還沒告一段落前，藍白試圖修法讓特定媒體恢復權力，是對台灣新聞自由的倒退，強烈呼籲藍白不要成為紅色協力者。

▲▼民進黨立法院黨團召開記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

立院交通委員會去年12月初審通過衛星廣播電視法部分條文修正草案，但僅通過衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司執照延長至9年等零星條文，其餘包括黨政軍退出媒體，以及被外界視為中天回復執照相關的多項條文，因朝野無共識，條文保留送協商。

黨產條例修法則是由國民黨立委游顥等37人提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，被質疑意圖替救國團、婦聯會等國民黨附隨組織的不當產「解套」。

