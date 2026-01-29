民眾黨春聯藏「雙蛋黃」　柯文哲、黃國昌關係玄妙

▲儘管柯文哲已卸任主席，但白營馬年春聯仍推出限量版的「雙蛋黃」春聯，由柯與現任主席黃國長聯名落款。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨創黨主席柯文哲在暫解京華城案官司束縛後，政治動向備受關注。本刊掌握，迎接農曆春節，白營已印製馬年拜年春聯，除推出由現任主席黃國昌一人落款的春聯，還特別另印製「雙蛋黃」版春聯，即由柯、昌「聯名落款」，但僅限量發放，另發財金拜年小物的設計同樣也「柯昌合體」。儘管柯已非現任主席，他在白營舉足輕重的地位不言可喻。

一名白營議員接受本刊採訪不諱言，每天跑基層可知柯的魅力仍大過昌，年節將近，許多支持者小草都在詢問「有沒有阿北的春聯」，若黨中央印製柯、昌分別署名的兩款春聯，「到時候索取的數量可能會被作文章」，如今黨部推出「雙蛋黃」春聯，可化解外界比較柯昌人氣的尷尬。

▲民眾黨馬年春聯印上「萬眾同欣」4字，由柯文哲、黃國昌聯名落款的「雙蛋黃」版本採限量發放。

本刊掌握，白營馬年春聯的樣式最後選定「萬眾同欣」四字，除有祝福全體民眾新年欣欣向榮之意，另也頗有對民眾黨支持者喊話之意：即便遭遇官司、政治打壓，民眾黨上下仍要團結「同心」之意。

黨內知情人士說，黃國昌是現任主席，因此常規版春聯自然是由黃一人落款，但柯是創黨主席、黨內精神領袖，加上考量支持者小草感受，因此特別印製「雙蛋黃」版的春聯，並由柯、昌二人一起落款，但只限量印製、限量發放。

至於一元發財金的新春小物同樣也是「柯昌合體」。本刊掌握，民眾黨馬年發財金採立體雙面設計，一面是Q版黃國昌拿著象徵他的「青蔥」騎著馬，「馬上蔥」象徵「馬上衝」，另一面則印上Q版柯文哲環抱他最愛吃的「花生」罐頭，象徵「Horse花生、好事發生」。

▲民眾黨馬年發財金也採「柯昌合體」設計，並以象徵柯昌二人形象的花生、青蔥搭配Q版人物形象。

回顧2025蛇年農曆春節期間，當時柯因京華城案遭羈押已辭去黨主席，但當時民眾黨推出的「蛇來運轉」春聯、紅包袋及小物都仍由柯落款署名，而不見時任代理主席的黃國昌；如今黃已接任主席近一年，馬年春節小物依舊可見現任主席柯文哲的大名及Q版形象，柯在黨內地位未見動搖。



更多鏡週刊報導

柯昌權力消長2／黃國昌失國會舞台倒數 柯文哲重返黨職「名正言順」再掌主導權

司法人事鬥爭霸凌案延燒 挺柯學者與法官喊精神鑑定

藍竹縣亂鬥！陳見賢急起直追拚黃金交叉 徐欣瑩三腳督居首