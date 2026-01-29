人工生殖法換總預算軍購？　柯文哲：不要每件事都把人想得很壞

▲柯文哲出席民眾黨第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲日前透露，曾與民進黨團總召柯建銘溝通，讓《人工生殖法》通過，總預算、軍購案他來處理，遭質疑「拿女人子宮去換國家總預算」。對此，柯文哲今（29日）受訪說，自己是來幫忙處理，這個國家總是要正常運作，結果變成柯文哲在做什麼密室政治交換，「不要每件事情都把人家想得很壞，都要做壞事，我是希望台灣可以正常地往前動，OK？」

柯文哲說，這幾天看YouTube，這就是認知作戰，「你看看我那天是怎麼講的，其實不管總預算、軍購案，卡住，特別是總預算案，這國家就僵在那裡，雙方都好像意氣之爭，卡在那裡」。

柯文哲提到，自己每次都說權力大的人去整合權力小的人比較容易，大的整合小的容易，小的整合大的困難，「所以為什麼每次講說，台灣一切困境還是在賴清德的一念之間」。

柯文哲還原，當天是跟柯建銘說自己的看法，「自從我交保後，台灣政治就陷入僵局，這不是應該解決嗎？」所以看看那天是怎麼講的，他是說他來處理，結果媒體名嘴馬上變成「柯文哲拿女人的子宮去交換國家總預算」，拜託，自己是來幫忙處理，這個國家總是要正常運作，這僵局不是辦法，大家看看有沒有可以彼此討論的起點。

柯文哲直言，自己的結果在媒體名嘴口中，變成柯文哲在做什麼密室政治交換，這就是這樣，「不要每件事情都把人家想得很壞，都要做壞事，我是希望台灣可以正常地往前動，OK？」