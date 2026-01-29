書櫃斷捨離！年度二手書長銷榜揭曉　《七龍珠》黑皮版溢價10倍

▲露天市集2025年度二手畫長銷榜。（圖／露天市集提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆年前大掃除，書櫃也要斷捨離，拍賣平台揭曉年度二手書長銷榜，發現ACG成主力，不僅Z世代粉絲翻倍增，在OTT助攻下，80年代老漫畫破圈及溢價逾10倍，而隨著年關將近，站上二手書與漫畫的上架與成交量，每年此時都呈現倍數成長，近一年銷售數據顯示，平台累積書量已超過1,000萬本，年度二手書銷售近30萬本，等於平均每100秒就賣出一本二手書，賣家多為獨立二手書店與個人用戶。

露天市集統整過去一年站上30大二手書核心賣場，包含讀冊、書寶等的銷售數據，首度公布「2025年度二手書三十大長銷榜」 、「二手漫畫榜」及「二手書高價交易排行榜」，在年度30大二手書長銷榜中，ACG作品為最大主力，近半數皆入榜，其中日本漫畫更是囊括前十大榜單中，榜首由《蠟筆小新》奪下，《ONE PIECE 航海王》、《靈異教師神眉》、《火影忍者》、《名偵探柯南》，以及《亂馬 1/2》、《城市獵人》等經典作品緊追在後。這些多半誕生於 80、90 年代的日本經典IP作品，近年因劇場版上映、重製版動畫、OTT平台上架或週年企劃，再次引爆社群討論，不僅老漫迷感到懷舊又興奮，亦吸引Z世代入坑。值得一提的是，90年代的經典漫畫神作從《城市獵人》、《七龍珠》到《機器貓小叮噹》，只要書況良好，就是絕版珍品，初版、附錄特典、未拆封的版本，在二手書市上更是高價難求。

進一步歸納長銷趨勢，露天市集觀察到二手漫畫長銷榜中入榜作品共同的兩大關鍵因素，正是「懷舊經典」與「OTT 平台助攻」，例如排名第二的《ONE PIECE 航海王》，自1997年連載至今已超過25年，不僅是漫畫史上最暢銷作品之一，也持續透過動畫與上架Netflix等OTT串流平台推波助瀾，影響更多Z世代觀影後再回來購買漫畫及週邊收藏；排名第十的《哥吉拉大解剖圖鑑：西川伸司解構怪獸深淵》，則是唯一入榜前十大的圖鑑類書籍，受惠於去年哥吉拉40週年，使得這本原屬小眾收藏向的書籍，在二手市場異軍突起，反映了ACG周邊內容的長尾價值正在被重新看見。

除了暢銷作品，二手漫畫長銷榜也揭露一個新收藏現象，只有在二手市場才能看見的絕版書，正快速升值。以1984至1995年出版、共42冊的《七龍珠》為例，原本單本定價約90至200元，隨著40週年話題發酵，「黑皮版」在二手市場中出現超過10倍溢價，單本成交價突破千元，近一年整套二手成交金額甚至落在3萬元區間，成為動漫迷與收藏家爭相尋覓的夢幻逸品。

此外，在二手漫畫與雜誌市場中，成交量最高的並非整套收藏，而是用來補齊缺書的「散本」。露天市集發現，許多買家早已擁有部分書籍，為完成收藏而持續搜尋單冊，讓早期作品即使停刊多年，仍能在二手市場中維持長期穩定需求。

誠品書店則是公佈由近千名職人以專業視角票選，推薦必讀好書「誠品閱讀職人大賞」最新得獎名單，台灣繪本作家朱品璇最新創作《我的頭頂長了一朵香菇》打破歷來紀錄，一舉榮獲「年度新人」與「最想說服爸媽買」雙項大獎，以童趣想像帶領孩子找到情緒出口，幽默卻富含人生省思的故事內容，也療癒無數大人；「年度最期待作家」更連續第2年由台漫作家奪得，備受台、日漫畫界關注的新生代漫畫家高妍，透過自身生命經驗為故事主軸的最新作品《間隙》獲職人一致青睞，拿下「年度最期待作家」大獎；而擅長用自身經驗創作多本勵志作品的作家張慧慈，引發台灣女性一致共鳴的《長女病》奪得本次「書店職人最想賣」大獎，陪伴受到傳統社會觀念束縛的讀者跳脫標籤、找回愛自己的勇氣。

