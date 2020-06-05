管碧玲預言罷韓成功3大政治效應　「國民黨更有機會改革」

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票進入倒數一天，民進黨立委管碧玲5日表示，罷韓如果順利成功，可以產生三個重大的政治效應，包括政治人物不敢再輕易背叛選票的承諾，以及國民黨會更有機會改革，能夠藉此貼近土地與人民。

管碧玲原為高雄市第五選區（鼓山、鹽埕、旗津、三民區41里）立委，今年因應高雄市選區改制，轉任民進黨不分區立委。隨著罷韓投票日接近，管碧玲近日也積極站上高雄街頭，向第一線向市民發放罷韓黃絲帶及布條，為罷免案做最後衝刺。

對於罷韓投票進入倒數階段，管碧玲5日也預言，罷韓如果順利成功，可以產生三個重大的政治效應。首先，政治人物不敢再輕易背叛選票的承諾。其次，國民黨會更有機會改革，能夠藉此貼近土地與人民。最後，台灣的民主也能夠再向上提昇，民意的審判之槌，重重的敲響台灣民主發展的歷史案桌，為台灣民主政治奠定一個新的里程碑。

管碧玲也呼籲，罷韓運動震撼人心，請大家用選票給支持罷免的所有人按個讚。

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