雲端最前線／早有心理準備？韓國瑜已擬好罷免感言？

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罷韓倒數！據了解，6月6日當天韓國瑜仍會跑原定的市政行程，要對外展現為市政「心無罣礙」。根據近韓人士透露，韓將在投票結束後前往四維行政中心等待結果，並準備率市府團隊表態，ETtoday《雲端最前線》將在投票當天下午4點開始全程記錄、深度解析開票結果，親韓藍營代表也將在節目中透露韓的下一步。《雲端最前線》5日邀請台北市議員王世堅、台北市議員鍾沛君、兩岸政策協會研究員張宇韶以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

蔡政府推出振興「三倍券」刺激消費，成為近日最熱話題，不少人覺得有錢領很棒，但也有不少人批評問題很多，就連自家人台北市議員王世堅都連日開砲，更拿出總統蔡英文臉書12年前的文章指出「小英當年也主張發現金」，藍營諷刺這是「穿越時空打臉自己。」對此，執政黨高層透過5點分析反擊，強調蔡英文當年是「超前部署」，不同時間環境背景下不能混為一談。

美國明尼阿波里斯市4日舉行佛洛伊德（George Floyd）的追悼會，有數百位民眾自發參與，其中市長佛雷前往悼念時，還直接跪在棺木前，單手扶著棺木痛哭。在追悼會中，全場也起立默哀「8分46秒」，因為這是佛洛伊德被警察用膝蓋壓住脖子的時間。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。