「佛洛伊德之死」發酵　明州政府提起「民權訴訟」：改革警察文化

▲美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」持續發酵，明尼蘇達州政府宣布正式提起「公民權利」訴訟。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」引發全國示威遍地開花，明尼蘇達州政府2日宣布，將針對事發地點明尼亞波里斯（Minneapolis）警察局正式提起公民權利訴訟，希望能夠與市府合作，改革警察文化，解決體制性種族歧視問題。據悉，聯邦調查局（FBI）也在進行類似調查。此舉獲得市長佛雷（Jacob Frey）與市議會成員的一致贊同。

明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）與明州人權部2日下午召開記者會，宣布針對明尼亞波里斯警察局提起公民權利訴訟，並且展開相關調查，希望能與市府達成協議，短期內解決警局長久以來的種族歧視，長期目標則是尋求體制性改變。

▲全美為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死抗議的浪潮迄今未歇，明州政府也正式宣布提起訴訟，期盼改革警察文化。（圖／路透）

人權部官員盧塞羅（Rebecca Lucero）將會領導調查，她提到，預計目標是與市府協調一項合意判決，並透過法院的禁令與罰款來執行；芝加哥警方去年被司法部發現長期種族偏見與執法過當問題，就通過了一項合意判決。此外，FBI也在調查，警方是否蓄意剝奪佛洛伊德的公民權利。

沃茨指出，佛洛伊德的生命與人性被隨意抹煞，「我們知道存在著根深蒂固的問題」。他說明，相關單位將調查該警局過去10年的政策、程序與相關做法，決定警方是否涉入針對有色人種的體制性歧視，並致力於根除此問題。

市議會12名議員一致支持調查，主席本德（Lisa Bender）於2日稍晚發表聲明，「我們呼籲州政府盡其所能針對明尼亞波里斯警局究責，讓他們替所有濫權以及傷害我們社會的行為負責，並且隨時準備好成為正式合作夥伴，在這個過程中提供協助。」

▲明尼亞波里斯（Minneapolis）市長佛雷（Jacob Frey）支持調查。（圖／達志影像／美聯社）



明尼阿波利斯市市長佛雷表示，州政府的介入有助於打破「改革僵局」，他說，「警察局長與民選官員都致力改變，但受到警察工會保護以及法律的阻礙，這一點嚴重限制警察部門的問責制度。」

佛雷對於調查一事表示歡迎，「因為要打破這個長久存在的障礙，改變警察文化，解決體制性的種族主義問題，將會需要我們所有人攜手合作。」至於警局發言人與警察工會目前尚未對此回應。

《美聯社》報導，明尼阿波利斯警察局數十年來都被指控針對非裔美國人與其他少數族群施以歧視或暴力，即使在警局內部也存在這種現象。輿論批評，儘管阿拉頓多（Medaria Arradondo）於2017年被提拔成為該警局第一任非裔局長，警察文化仍抗拒改變。

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