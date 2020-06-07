水牛城2鎮暴警無罪釋放！　壯年猛推75歲老翁倒地「後腦爆血全身軟癱」

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約州水牛城（Buffalo）2名鎮暴警察，4日在一場清場行動中推倒七旬老翁，導致對方後腦著地，當場爆血失去意識。冷血行徑立刻讓州長古莫（Andrew Guomo）怒批「不公正且可恥」，並將2人停職公訴「二級傷害」；然而6日結果出爐，法院判決2人無罪。

CNN報導，伊利郡（Erie）檢察官辦公室指出，2名推倒七旬老翁的鎮暴警察分別為39歲的托爾高斯基（Aaron Torgalski），以及32歲的麥克貝（Robert McCabe）。2人隸屬於當地警察部門的緊急應變小組，事發後皆被控一條二級傷害罪，判決無罪後出獄，無須繳付保釋金，預定7月20日必須再次出庭。

▲▼老人家肌肉能力退化，通常禁不起推擠，2名將步入中年的員警出手卻不留力 。（圖／路透）

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引起的全美騷亂仍在進行，周四（4日）的一段影片中顯示，水牛城數十名鎮暴警察出現在街頭，奉命對抗議群眾進行清場。當時畫面中僅有一名身材瘦高、戴著口罩的七旬老翁擋在行進路線上，個子較矮的托爾高斯基和麥克貝手持警棍走向前，不理會試著理論的老翁，其中一人從兩端抓住警棍架開對方，另一人也出右手推擠，老翁立刻往後踉蹌倒地，後腦流出大量鮮血，原本擺在腹前的雙手滑落兩旁，手機也從手中掉出。

由於2人皆戴著鎮暴頭盔，難以辨別個人身分，動用警棍的員警在看見老翁失去意識時，原想上前查看情況，卻被另一人抓住防彈背心，示意要他不要管。

影片立刻在網路上引起撻伐，眾人都看不下去警方竟然對手無寸鐵的老翁下手之重，托爾高斯基和麥克貝事後立即被停職處分；伊利郡檢察官佛林（John Flynn）在記者會上表示，2人已於6日上午自首。





▲39歲的托爾高斯基（Aaron Torgalski，左），以及32歲的麥克貝（Robert McCabe）。（圖／路透）

州長古莫5日也在受訪時表示，影片讓他作嘔，他也敦促檢察官不要重蹈明尼亞波利斯（Minneapolis）的覆轍，不要拖延，「人們不想被含糊對待，他們很生氣，而且想要答案。」他說應該立即開除2名員警，判決要「盡快並公平」。

佛林的記者會在6日召開，對於警察應該如何應對75歲的抗爭者，他回應若一個人犯了法，應該立即逮捕，而不是讓他頭破血流。托爾高斯基和麥克貝被停職拘留後，緊急應變小組的57名員警決定辭持不幹，以抗議警察辦事吃力不討好，還得受到不公對待。

佛林說他5日就有意要起訴托爾高斯基和麥克貝，但得知警力瞬間因此少了57人之後，他擔心此時起訴等於火上加油，會讓水牛城的警力開天窗，「我擔心如果昨天下午就做這件事，可能會引發的後果，市中心就不會有足夠的警力，所以我決定今天早上再做。」據了解，老翁送醫後已脫離險境，目前情況穩定。

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