美控訴陸籍企業生產劣質N95口罩　50萬片威脅生命

記者羅翊宬/綜合報導

美國政府指控中國一家口罩製造商,在新冠肺炎(COVID-19)疫情期間生產近50萬片未達標準的劣質N95口罩,威脅美國醫療人員與公民的生命健康,聯邦檢察官5日宣布正式起訴。

根據《美國之音》(VOA)報導,美國紐澤西州地區聯邦檢察官卡佩爾尼托(Craig Carpenito)與紐約東區聯邦檢察官唐納修(Richard P. Donoghue),5日宣布起訴中國金年包裝印刷有限公司(King Year Packaging and Printing Co. Ltd.,下稱金年包裝),指控其觸犯3項美國聯邦食品藥物和化妝品法案(Federal Food, Drug and Cosmetic Act),每項指控最高可判50萬美元罰款。

卡佩爾尼托表示,將積極調查、起訴威脅醫護人員健康的中國大陸籍口罩製造商;而聯邦調查局紐華克地區探員柯爾涅斯基(Douglas Korneski)表示將繼續保持警覺,更痛批金年包裝為謀取暴利罔顧美國公民安全。

據悉,金年包裝涉嫌4月6日至4月21日期間生產49萬5200片劣質N95口罩,還為了向美國出口,貼上美國國家職業安全衛生研究所(NIOSH)、美國聯邦食品藥物管理局(FDA)認證標章,還向美國食品藥物管理局提交造假的註冊說明,以掩飾自身的劣質產品。

