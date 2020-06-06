　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美控訴陸籍企業生產劣質N95口罩　50萬片威脅生命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國指控中國製造商生產劣質N95口罩，圖為遼寧瀋陽廠支援4千萬張歐美訂單（示意圖／CFP）

▲美國指控中國製造商生產劣質N95口罩，圖為遼寧瀋陽廠支援4千萬張歐美訂單。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

美國政府指控中國一家口罩製造商，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間生產近50萬片未達標準的劣質N95口罩，威脅美國醫療人員與公民的生命健康，聯邦檢察官5日宣布正式起訴。

根據《美國之音》（VOA）報導，美國紐澤西州地區聯邦檢察官卡佩爾尼托（Craig Carpenito）與紐約東區聯邦檢察官唐納修（Richard P. Donoghue），5日宣布起訴中國金年包裝印刷有限公司（King Year Packaging and Printing Co. Ltd.，下稱金年包裝），指控其觸犯3項美國聯邦食品藥物和化妝品法案（Federal Food, Drug and Cosmetic Act），每項指控最高可判50萬美元罰款。

卡佩爾尼托表示，將積極調查、起訴威脅醫護人員健康的中國大陸籍口罩製造商；而聯邦調查局紐華克地區探員柯爾涅斯基（Douglas Korneski）表示將繼續保持警覺，更痛批金年包裝為謀取暴利罔顧美國公民安全。

據悉，金年包裝涉嫌4月6日至4月21日期間生產49萬5200片劣質N95口罩，還為了向美國出口，貼上美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）、美國聯邦食品藥物管理局（FDA）認證標章，還向美國食品藥物管理局提交造假的註冊說明，以掩飾自身的劣質產品。

►WHO改口認了「口罩有用」！譚德塞公布最新戴罩指示　世界譁然

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
韓國瑜跌落神壇　「3錯誤」收93萬張罷免票...創高雄史上第
民進黨「高雄代理市長」人選曝光　陳其邁不在名單內
開票結束！罷免韓國瑜同意票衝93.9萬票「寫民主新頁」
神解析「支持者垮光」關鍵！醫曝韓國瑜脫序事跡
「國民黨三殺」神預測實現了！韓國瑜真下台...都因2019年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華府周六迎最大規模示威　「人數有望達百萬」白宮加強戒備

蔡政權「進一步」掌握台灣！　外媒看「罷韓成功」：引起新一輪內鬥

日媒也關注罷韓消息！第一時間搶報導「罷免成功」

日正妹偶像超「胸」猛！傲人上圍全看光...一側身網全傻了

美控訴陸籍企業生產劣質N95口罩　50萬片威脅生命

韓流淪泡沫！韓國瑜罷免成定局　外媒「見國民黨興衰」嘆：中國是沉重枷鎖

日本時隔1個月失業人口翻倍！超過2萬人因新冠丟飯碗

韓國瑜一宣布選總統「成功故事已成過去」　南華早報：人氣短暫

崔順實獄中出版回憶錄...不滿被當「透明人」自爆：為了朴槿惠離婚

墨西哥警打死「沒戴口罩民眾」　美大使館遭汽油彈狂轟…路邊車花旗銀行遭殃

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

邱澤斷聯張鈞甯心碎送上「8個字」　林心如激動虧：好爛喔！！

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

華府周六迎最大規模示威　「人數有望達百萬」白宮加強戒備

蔡政權「進一步」掌握台灣！　外媒看「罷韓成功」：引起新一輪內鬥

日媒也關注罷韓消息！第一時間搶報導「罷免成功」

日正妹偶像超「胸」猛！傲人上圍全看光...一側身網全傻了

美控訴陸籍企業生產劣質N95口罩　50萬片威脅生命

韓流淪泡沫！韓國瑜罷免成定局　外媒「見國民黨興衰」嘆：中國是沉重枷鎖

日本時隔1個月失業人口翻倍！超過2萬人因新冠丟飯碗

韓國瑜一宣布選總統「成功故事已成過去」　南華早報：人氣短暫

崔順實獄中出版回憶錄...不滿被當「透明人」自爆：為了朴槿惠離婚

墨西哥警打死「沒戴口罩民眾」　美大使館遭汽油彈狂轟…路邊車花旗銀行遭殃

吳朋奉遺願達成！　上百網友湧入淚回「罷免成功了」：明天好走

不斷更新／許基宏2分砲拉開比分　5局兄弟6比0統一

少年盃／梯隊發展成趨勢　Deamers.FC加入盼訓練思考和創造力

黑人演員穿「I CAN'T BREATHE」聲援　奧斯卡評審秒CALL抗議：票不會投給你！

韓國瑜被罷免！「高雄迪士尼樂園」FB活動默默取消　網狂喊：真的沒了…

黨內將掀茶壺風暴？　國民黨青年分析：罷韓93萬票是「教訓國民黨」

快訊／民進黨：罷韓年輕人是關鍵！向高雄市民致敬

追撞前車「提和解遭拒」...男駕駛竟棄車落跑　網：不是酒駕就是通緝犯

中職／特殊姓氏綽號多　辛元旭：被記住也不錯

不斷更新／胡金龍自打球傷退　5局樂天6比4領先

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

國際熱門新聞

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

母突病逝留下「最後料理」！25歲女再嚐秒淚崩

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

友頭皮掀起慘死！她徹夜凌虐　隔天盯滿地血喝咖啡

一家4口遭「狂捅」滅門！警懸賞2000萬緝兇

台裔市長拒「單膝下跪」惹議

各大外媒關注韓國瑜罷免結果

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

她逛水族館...驚見「巨大男性生殖器」游來

快訊／美取消禁止中國航班飛往美國的計畫

即／「半生」救遭北韓綁架女兒！橫田滋去逝

推倒7旬翁釀重傷　 2警遭停職！57人退特殊小組抗議

4友同機出遊　最後自拍成遺照

更多熱門

相關新聞

杜魯道「單膝下跪」8分46秒

杜魯道「單膝下跪」8分46秒

加拿大總理杜魯道5日出席在首都渥太華的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威遊行，全場皆在無上台發言，緊跟著一起鼓掌、點頭，並跟著群眾一起單膝下跪默哀8分46秒。

川普從德撤軍9500人　卡內基副主席諷：給俄國的大禮

川普從德撤軍9500人　卡內基副主席諷：給俄國的大禮

美國計畫增50艘殺人鯨無人潛艦

美國計畫增50艘殺人鯨無人潛艦

為了龍蝦　川普揚言對中國、歐盟徵關稅

為了龍蝦　川普揚言對中國、歐盟徵關稅

推倒7旬翁釀重傷　 2警遭停職！57人退特殊小組抗議

推倒7旬翁釀重傷　 2警遭停職！57人退特殊小組抗議

關鍵字：

國際焦點北美要聞金年包裝N95口罩劣質黑心

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

同意罷免破92萬票　寫下民主新頁

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上　結局曝光超傻眼

快訊／罷韓確定過關！

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

西門町商旅淪淫窟　女高中生書包裡全現金

高雄午後大雷雨　韓粉氣勢逆轉高飛

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

鳥寶上喙險插脖　神手幫修還帥樣

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面