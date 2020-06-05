「肯爺」Kanye West豪捐5900萬　資助佛洛伊德6歲女「一路唸進大學」！

▲肯伊威斯特宣布捐200萬美金，資助佛洛伊德女兒上大學。（圖／翻攝自肯爺IG、路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國全境陷入「佛洛伊德之死」示威抗議，起因為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭到白人警方執法過當致死，而佛洛伊德生前育有一對兒女，女兒年僅6歲。如今面對失去父親，知名嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West肯爺）宣布，將捐助200萬美金（約台幣5900萬）給予佛洛伊德小女兒，以及日前同樣遭到警方殺害的兩名黑人家屬。

根據英國《每日郵報》報導，全美面對「佛洛伊德之死」示威抗議情緒來到最沸騰，影響許多人生活、店面營業，外界對於佛洛伊德身後還有一名6歲的小女兒感到相當心疼。而日前肯伊威斯特出面表示，願意全額支付佛洛伊德女兒吉安娜（Gianna Floyd）到大學的學費，此舉一出讓所有人相當感動。

肯伊威斯特設立了儲蓄基金，將給予近期遭到警方、白人殺害的非裔美國人捐贈200萬美金，包括埃博里（Ahmaud Arbery）事件與布倫娜泰勒（Breonna Taylor）之死，他們同樣都是遭到警方開槍射殺下的黑人犧牲者。

佛洛伊德小女兒吉安娜日前跟著家人上街，並且童言童語的說「爸爸改變了世界」，讓所有人相當心疼。吉安娜的母親難過表示，當女兒問她「爸爸去哪了？」她只能回答：「爸爸因為無法呼吸所以離開了我們」。

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