影／「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬！　「教唆二級謀殺」最高可關40年

記者張方瑀／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」4名涉案員警在事發後已遭解職並收押，法官在4日裁定，其中3名員警被控「協助與教唆二級謀殺」與「協助與教唆二級過失殺人」，保釋金各為100萬美元（約台幣3000萬元），而下次出庭時間為29日。

▲由左至右為亞歷山大關（J. Alexander Kueng）、藍恩（Thomas Lane）、托浩（Tou Thao）。（圖／達志影像／美聯社）



明尼蘇達州亨內平郡（Hennepin County）法官史考金（（Paul Scoggin））裁決，三名在非裔男子佛洛伊德死亡現場的員警，34歲的托浩（Tou Thao）、37歲的藍恩（Thomas Lane）以及26歲的亞歷山大關（J. Alexander Kueng）分別以「協助與教唆二級謀殺」與「協助與教唆二級過失殺人」起訴，最重可能面臨至少40年的有期徒刑。

史考金表示，三人的保釋金為100萬美元，若是達成附帶條件，可以減為75萬美元（約台幣2235萬元）。附帶條件為不得從事任何執法工作、上繳所有槍枝、吊銷槍枝使用許可證、不得與佛洛伊德的家屬聯繫等。而三人的下次出庭時間為29日。

另外，以左膝壓制佛洛伊德（George Floyd）的44歲員警蕭文（Derek Chauvin）已先被控二級謀殺罪，最高也將面臨40年有期徒刑，且不見得能假釋。

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