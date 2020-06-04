泰晤士報亞洲大學排行！北醫大「教學、研究、論文引用、國際化」亮眼全亞洲35名

▲英國泰晤士高等教育公布2020亞洲大學排行榜，台北醫學大學進步到今年的35名，於國內大學校院中排名第2。（圖／台北醫學大學提供）

記者崔至雲／台北報導

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）於6月3日公布2020亞洲大學排行榜，台北醫學大學由去年的64名，進步到今年的35名，躍升29名，於國內大學校院中排名第2。

北醫大指出，北醫大2017年首度名列THE亞洲大學前百大，位居91名，去年從2018年的83名，前進到64名，今年更大幅躍進，排名全亞洲第35名。北醫大在THE的5項排名指標均有亮眼表現，包括「教學」、「研究」、「論文引用」、及「國際化」等項均較去年進步，其中「論文引用」分數更是大幅提升。此外，北醫大在「來自企業的研究經費」項目也表現相當出色。

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北醫大校長林建煌指出，北醫大近年致力提升研究及論文質與量，今年北醫大SCI論文突破2000篇，不僅創下新高，也超越部分國立大學，且國際共著論文，已逾全校發表論文的三成。北醫大將持續深化癌症轉譯、神經醫學、胸腔醫學、人工智慧醫療、細胞治療及醫療器材研發等研究特色，發展居國際領先地位之研究領域。

林建煌也說，今年是北醫大創校60週年，北醫大在國際排名上再度締造佳績，顯示北醫大體系近年致力發展的各項努力，已獲得國際肯定之外，也代表北醫大朝國際一流醫學大學發展的目標，又更邁進了一步。

