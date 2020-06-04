台灣7校進百大！　泰晤士報2020亞洲大學排行：台大第21

▲北京清華大學再度奪冠。（圖／翻攝自北京清華大學網站）



實習記者崔子柔／綜合報導

2020年英國泰晤士高等教育亞洲大學排名（The Times Higher Education Asia University Rankings 2020）今日公布，共有489間學校入榜，北京清華大學今年蟬聯榜首，北京大學排名第2，中國首次包辦前2名位置。台灣有36所大學上榜，其中以台灣大學第21名排名最前。

根據泰晤士報高等教育特刊（The Times Higher Education，THE）報導，新加坡國立大學從2016年起連續3屆都居冠，去年退到第2，今年又被擠到第3。中國除了普通大學將冠、亞軍包辦，中國科學技術大學也從去年的第12名上升到第10。

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今年排行榜使用13項評核標準，包括教學、研究、引文、國際視野和行業收入等5個面向，涵蓋30個國家與地區，489所大學入榜，比去年增加17%。

第4名至第10名依序為香港大學、香港科技大學、南洋理工大學、東京大學、香港中文大學、首爾大學、中國科學技術大學和成均館大學並列。

▲台灣大學排名前進4名。（圖／資料照）

台灣上榜的36所大學中，有7所位在前百名，台灣大學從第25上升至21。台北醫學大學則上升29個名次，來到第35。清華大學上升13個名次，來到第46。台灣科技大學下降19個名次到第80。中國醫藥大學下降29個名次，來到第89。交通大學第89、陽明大學第100。

之後依序為成功大學（103）、國立師範大學（119）、亞洲大學（146）、長庚大學（156）、輔仁大學（201-250）、高雄醫學大學（201-250）、中央大學（201-250）、政治大學（201-250）、國立東華大學（201-250）、中山大學（201-250）、台北科技大學（201-250）、國立雲林科技大學（251-300）、中原大學（301-350）、逢甲大學（301-350）、中興大學（301-350）、台北大學（301-350）、國立台灣海洋大學（301-350）、義守大學（351-400）、彰化師範大學（351-400）、中正大學（351-400）、慈濟大學（351-400）、元智大學（351-400）、朝陽科技大學（401以外）、銘傳大學（401以外）、嘉義大學（401以外）、勤益科技大學（401以外）、高雄大學（401以外）、淡江大學（401以外）、東海大學（401以外）。

中國的大學在前20名佔7席，其次是南韓的5所。而日本仍是最多大學入榜，有110所。中國居次，有81所，比去年增加9所。THE主編巴堤（Phil Baty）表示，「新冠疫情絕對會對全球高教版圖造成巨大影響，讓亞洲學術人才無法順利前往西方國家大學，而這些人才留在本地，將提升亞洲的大學國際競爭地位。」