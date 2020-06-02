疫情讓長輩閒得發慌　北醫大推「我們的模樣」用照片分享防疫生活

▲北醫大安展齡中心推出「我們的模樣」活動，蒐集26名長輩師生防疫期間的照片，製成海報，為後疫情時代留下印記。（圖／北醫大提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情已爆發近半年，為因應政府各項防疫政策與措施，台北醫學大學展齡服務暨研究中心於防疫期間亦暫時停止社區關懷據點的課程與服務，而平時齊聚中心的長輩們不僅整天窩在家裡閒得發慌，更有長輩表示因此精神上沒有了寄託，開始有些飲食與生活起居不正常的情況產生。

北醫大護理學院高齡健康管理學系系主任劉芳表示，新型冠狀病毒的疫情劇烈影響了我們的生活，社會結構也急劇變化，待疫情過去後，世界會變得不如同以往，不僅改變全球民眾的生活模式，全台國人及北醫大安展齡中心的長輩、師生們也一起歷經這巨大的變化。因此，在護理學院院長周桂如及展齡服務暨研究中心主任張佳琪的大力支持下，北醫大安展齡中心推起了「我們的模樣」活動，邀請中心老師與長輩一起用照片記錄下防疫期間的模樣，並藉由照片為媒材，分享彼此於防疫期間的生活。

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北醫大說明，在「我們的模樣」活動中，有多達26位的長輩與老師參與，除了經典款的戴口罩自拍外，亦有長輩發揮各自不同的創意，例如自製防護面罩等，喊出「出門戴口罩，上課戴面罩」口號，來傳達防疫期間的心情，甚而有長輩戴上墨鏡做出俏皮時尚打扮，除了一窺中心老師與長輩們的防疫生活，更打破了長輩彼此間刻板的既定印象。

看著這些長輩詼諧可愛的照片，劉芳表示，雖然疫情阻隔了長輩間的距離，但無法阻隔彼此間的關心。中心師生與長輩們一起經歷這場疫戰洗禮，之後會將這些照片組成屬於北醫大安展齡中心與長輩們的海報，讓海報成為陪伴著每個人在生命中渡過劇變的印記。

