大學個人申請招生放榜！5萬考生獲分發　錄取率6成創新高

▲109學年度「大學個人申請招生」今日公告。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

109學年度「大學個人申請招生」今（21日）上午9時在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果。今年總報名人數為87,186人，最後獲得分發人數為52,321人，分發率為60.01%，創歷年新高。

甄選會指出，109學年度考生平均申請校系數5.55個，較108學年度5.46個提升。通過第一階段篩選考生平均通過校系數，109學年度為2.77個，也較108學年度2.73個增加。再從考生填報志願序獲分發的情形來看，109學年度以第一志願序獲分發有45,580人，較108學年度44,612人，亦有成長。

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109學年度分發後的招生缺額計有4,197個，相較108學年度招生缺額4699個，減少502個。同名次增額有29人，其中大同大學、銘傳大學、真理大學、中信金融管理學院各有1人、南華大學2人、長榮大學3人、清華大學4人、成功大學、慈濟大學各有5人、台灣大學6人。

另外，因疫情無法應試的考生，甄選會提供「大學個人申請管道因慮疫情應變機制」。今年適用該方案的考生有21人，經志願校系甄試錄取人數有14人，獲分發人數有13人。分發該等適用應變方案考生2人之大學有東吳大學、淡江大學、文化大學及亞洲大學，而獲分發1人之大學有台灣海洋大學、台南藝術大學、東海大學、大同大學及輔仁大學。

甄選會提醒，獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，應於其他入學管道的錄取大學報到前，向分發錄取大學聲明放棄，否則一經發現，即取消其分發校系之錄取資格。統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不適用前述規定。

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