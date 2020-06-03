吳鳳科大「車輛科技館」動土　培育車修人才→配合精密產業發展

▲吳鳳科大興建「車輛科技館」預計11月底完工 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學「車輛科技館」2日舉行動土典禮，預計11月底完成施工，建築總樓地板面積為1584.5平方公尺，室內挑高11公尺。該校去年設立「車輛科技與經營管理系」，就是為了讓學生有更多元化的教學及實習環境，今年再興建「車輛科技館」，總共投資的硬體設備約6500萬。

車輛科技與經營管理系共有二個發展主軸「車輛科技技術」與「車輛經營管理」，主要培訓未來車輛先進技術與車輛產業經營管理人才；這是目前業界需求殷切的人力，也符合該校所在地區車輛產業人才培育的需求。

「車輛科技館」興建完成後，預計申請勞動部汽車修護甲乙級檢定考場和機器腳踏車乙級檢定考場；目前，車輛科技與經營管理系已建置電動車機電整合工程師初級考場。

未來，「車輛科技館」除做為本校學生實務實習、提供高職學生實作輔導及業界專家技師及管理者交流場域；亦可配合雲嘉南車廠所發展修護技術之提升、電動車技術轉型等車輛產業，進行產學及技術合作。期望達成本校車輛系培育車輛修護及經營管理專才之教育目標，並進而發展成雲嘉南車輛人才培育之培訓中心。

除了維修技術提升及產業轉型外，「車輛科技館」亦設置車輛動力檢測實驗室，做為協助廠商檢測及開發車輛相關部件之驗證，提供相關資料並輔導雲嘉南車輛相關廠商申請SBIR經濟部小型企業創新研發計畫。未來空間亦可配合嘉義大埔美園區、嘉太工業區與航太研發基地所發展之精密機械、機器人、線性滑軌、及飛行載具等航太工業，進行產學技術合作。

這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定 超殺價980元再賺回1000元東森幣