吳鳳科大造型設計系畢業展演　專業展演極具張力

▲吳鳳科大造型設計系畢業展演以「始復」為主題。（圖／吳鳳科大提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學美容美髮造型設計系於9日舉辦108學年度畢業生展演，是學生實踐多元興趣成果，也是將三年的學習作為一個正式畢業成果發表會並且以公開評分模式作為專題成績和名次徵選之依據，每年的畢業展演都是該科系的重要活動。



此次畢業展演以”始復”為主題，由不同年代、時期、時空背景等所構成的時間軸，使得創作作品更具豐富變化。時間可以使過去成現在，也能讓現在到未來，在時間軸中我們一直再重複流行並加以顛覆改變，學生在這屆的畢業展演當中，各組別作品詮釋不同年代的變化作為創作主要靈感主軸，實現極富意義的創作表現。

展演的目的除了作品的呈現，畢業展演的準備和演出，課程中學習到的美容、美髮和美姿美儀等專業的課程也將在這時候結合，學生以分組模式達到相互配合與溝通技巧，間接完成各組作品，並在每位專業老師指導之下，讓作品更是精湛與繽紛多元。

美容美髮造型設計系劉彥君主任表示，學生使用異材質於作品上顯得前衛，不僅於課堂教學與學習，更在畢業展演作品中探索了不同領域應用，使作品凸顯穿越時空超前感。展演過程各組學生卯足全力，將所學技術表現於自己作品上，如此努力以赴態度，使得展演更具張力和專業。

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