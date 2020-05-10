吳鳳科大志工溫馨送情　陪伴獨居長輩過母親節

▲吳鳳科大志工陪伴獨居長輩過母親節 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學學務處課外活動發展組為推動「吾獻愛、奉溫暖」獨居長者關懷活動，偕同華山基金會民雄愛心天使站前往民雄鄉文隆村進行獨居長者關懷及環境打掃等活動，。

活動學務處林明輝學務長，與課外活動發展組卓世鏞組長帶領二十多名志工協助進行環境整理工作，其中媒合本校新創立的青年服務社及服務經驗豐富的吳鳳學生會學生們一起活動，於事前即參與行前訓練，做好充足準備。

▲吳鳳科大林明輝學務長與卓世鏞組長帶領志工協助獨居長者環境整潔，並贈送母親節蛋糕這祝賀阿嬤母親節快樂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

志工們做好防疫準備、全副武裝，戴上口罩及一次性塑膠手套打掃，針對髒亂的生活環境與老舊傢具清潔處理，初次參與的志工許貰淯同學說：「剛開始看到環境有嚇到，可是開始打掃後就知道了獨居老人生活的不便，對自己的生活覺得很知足」。

▲吳鳳科大蔡宏榮校長(中)與師生們一起製作母親節蛋糕，並將親自製作的蛋糕委由林明輝學務長(右一)送給獨居長者 。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於週日為母親節，於志工打掃完後，由本校林明輝學務長致贈母親節蛋糕給獨居阿嬤，藉由親切的問候及蛋糕關懷獨居長者，阿嬤表示平時行動不方便，很謝謝同學願意幫忙打掃，還送蛋糕讓她很開心，像是多了好幾個孫子一樣。

▲吳鳳科大蔡宏榮校長(中)與師生們一起製作母親節蛋糕，並將親自製作的蛋糕委由林明輝學務長(右一)送給獨居長者 。（圖／記者翁伊森翻攝）

獨居長者居住的生活環境皆大不相同，曾經有清理冰箱時發現食物都過期的，亦有在地板隨意便溺，但參與志工們皆願意用心將每一位獨居長者的環境整理乾淨。撥冗出席的林明輝學務長說：「活動看到同學們服務的熱忱外，亦盼望參與的同學們能將這份服務經驗運用至所屬社區及社會，幫助每個需要的角落」

蔡宏榮校長表示，獨居長者關懷活動已是本校常態性活動，每學期均辦理一次，由華山基金會協助並轉介給需要幫助的獨居長者，藉由這樣的活動，除了能讓大家看到吳鳳科大志工熱心服務的精神，亦能讓志工同學們親身看見獨居長者的需求與生活環境之不便，改變他們對老人的看法，並讓更多人看見獨老議題，善盡社會責任，打造友善關懷社區。

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