吉利雙衛星6月合體測試　年底酒泉一箭雙星佈局智慧出行市場

▲時空道宇自製衛星示意圖。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

大陸吉利控股集團今（24日）宣布，6月將進行星箭合體測試，測試成功後，年底便能首度發射兩顆低軌衛星，為汽車用戶提供更高精度的定位服務。吉利表示，低軌衛星佈局形成後，時空道宇將與汽車製造、大數據等行業融合形成開放平台，推出首個航太AI數據雲OmniCloud。

《環球網》報導，吉利控股集團於2018年時戰略投資航太科技公司時空道宇，開始佈局衛星領域，從研發、製造到應用產業鏈全覆蓋。此外，在汽車自動駕駛、未來出行、無人機運輸、重工機械等領域展開商業場景應用測試，推動中國商業航太商用化進程。

▲時空道宇OmniCloud衛星監控平台。（圖／翻攝環球網）

據悉，時空道宇擁有衛星研發團隊上百人，核心團隊成員均來自國家重點航太單位，人均擁有超過十年的衛星研製經驗以及國家級重大衛星型號項目經驗。目前，時空道宇自製研發的兩顆衛星正在進行各項測試，包括衛星隨火箭上升階段狀況的振動測試、衛星在近−270℃的太空運行狀況熱真空測試等，預計雙星將於6月進行星箭合體測試。

▲吉利汽車無人化智慧出行系統。（圖／翻攝環球網）

外界分析，大陸至2030年將有50%的汽車可實現無人駕駛。對此，吉利將結合汽車主業優勢，佈局更高層面的智慧交通立體出行生態。時空道宇兩顆衛星正式投入使用後，將提供用戶包括高精度定位在內的各項業務，依據這批業務產生的海量數據，透過OmniCloud平台，實現數據資產化、資產價值化。