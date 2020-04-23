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搶攻遊戲產業　吳鳳科大打造電競館培育專職選手

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▲吳鳳科大推廣電子競技職涯培訓。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲吳鳳科大推廣電子競技職涯培訓。（圖／吳鳳科技大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著全球遊戲產業的蓬勃發展，台灣於2017年將電子競技正式納入運動項目，電子競技運動的浪潮已是不可忽視的趨勢。吳鳳科技大學為了培育電子競技產業相關人才，與競及電競學院合作辦理電競職涯輔導講座，主題包含如何成為網紅實況主、如何成為電競選手或教練、如何成為電競主播賽評等專業職能培訓，讓學生及社會大眾了解電競產業的多元性。

▲吳鳳科大推廣電子競技職涯培訓。（圖／吳鳳科技大學提供）

吳鳳科技大學蔡宏榮校長表示，吳鳳科大2018年開始籌劃建置電子競技館暨職能培訓中心，參考國內外正式電競比賽場館功能與規模規劃，包含戰隊包廂式設計、戰隊休息室、轉導播副控室、獨立主播室、具300個座位的觀戰區等，為雲嘉南地區最大的電競館，目前與中華民國電子競技運動協會進行產學合作結盟，也是宏碁電競盟校的成員。

▲吳鳳科大推廣電子競技職涯培訓。（圖／吳鳳科技大學提供）

吳鳳電競館自2019年6月完工啟用後，已辦理及參與多場電競賽事，也在教育部青年發展署指導下，辦理電競職涯輔導講座，給予學生多元完整的電競職涯思維。

吳鳳科大電競館除了電競選手的訓練養成之外，更著重於培育籌辦電競賽事活動相關人才的專業職能，包含賽事規劃與行銷、轉播、直播、主播、賽評、實況主、攝影、燈光、場控等後勤人員，配合吳鳳應用數位媒體系完整的課程規劃，強化學生在數位媒體科技與數位設計應用的實務能力與就業職能。

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