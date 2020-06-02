鄭文燦母喪靈堂開放各界弔唁　柯文哲面對媒體欲言又止

▲桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂2日開放各界弔唁，立法院長游錫堃前往獻花致哀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂2日開放各界悼念，包括台北市長柯文哲、立法院長游錫堃等多位政壇重量級人物都前往捻香致意，其中柯文哲面對媒體詢問有關妻子陳佩琪與市議員簡舒培等2個女人的戰爭議題時，一度摘下口罩想發言，但被隨行秘書「謝謝關心」擋下，隨即快快搭車離去。

▲內政部長徐國勇2日前往桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂弔唁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂設在桃園市蘆竹區龍巖南崁會館，2日開放各界悼念，以時間先後順序，包括內政部長徐國勇、勞動部長許銘春、民進黨立法院黨團總召柯建銘、台北市長柯文哲與立法院長游錫堃、台日關係協會會長邱義仁與經濟部長沈榮津等人都在上午與下午不同時間前往弔唁，向鄭文燦與家屬致哀後離開。

▲桃園市議長邱奕勝等人2日率各黨團議員前往鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂弔唁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

而2日稍早包括桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘、國民黨團總召林政賢、民進黨團總召陳治文、無盟總召李家興，率三黨團議員前往靈堂捻香致意，向鄭市長致意後離去。

▲台北市長柯文哲2日向桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂弔唁後，面對媒體詢問有關妻子陳佩琪等2個女人戰爭，一臉苦笑。（圖／記者沈繼昌攝）

其中媒體關注焦點在柯文哲，他捻香後準備他車離去前，面對大批記者追問妻子陳佩琪在臉書連續回嗆民進黨議員簡舒培，針對「2個女人的戰爭」，柯文哲摘下口罩想要發言，但苦笑幾聲後直呼：「好啦好啦、還要問嗎？沒甚麼好協調的」，隨行祕書幾聲「謝謝關心」擋下媒體發問，柯文哲才尷尬地搭上公務車離去。

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