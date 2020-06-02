5越籍失聯移工藏桃園民宅　不要跑了！1人逃屋頂想跳樓遭勸服

▲桃園市八德警分局29日在轄區民宅查獲3男2女共5名越籍失聯移工到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局八德警分局上月29日據報轄區有大批失聯移工藏身民宅，員警拂曉出擊，移工見員警出現，嚇得四下逃竄甚至爬到屋頂企圖跳樓逃逸，均被員警制伏勸下，總計查獲3男2女越籍移工，其中有失聯逾5年者，移工們坦承在台打零工日領1500元，比前雇主工作薪水多一半所以才逃逸，全案依違反入出國移民法，偵訊後將5人送至移民署專勤隊收容。

▲桃園市八德警分局29日清晨在轄區民宅查獲3男2女越籍失聯移工到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局防治組組長林宏河指出，29日清晨6時許拂曉出擊，共出動十餘名警力在轄內建安街民宅埋伏，見一輛紅色轎車滿載失聯移工要外出打工，員警立刻上前盤查，車內移工立即下車四處逃竄，警方分頭追捕，將逃跑的非法移工追捕帶回，其中1名男性移工為躲避查緝還攀爬到民宅屋頂躲藏，一度還企圖跳樓逃逸，經勸說不要再跑了，男子才乖乖就範，警方才安全地將這名逃上屋頂的非法移工帶回屋內，總計查獲3男2女共5名越南籍失聯移工，包括27歲范姓男子、30歲陳姓女子、32歲黎姓女子、33歲吳姓男子、32歲黃姓男子等5人。

▲桃園市八德警分局29日清晨在轄區民宅查緝失聯移工，其中有拒絕稽查移工仍遭員警制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，該5名非法移工分別從2015至2020年期間逃逸，最近一個月藏身在建安街某民宅內，從事工地工作領取日薪約新台幣1500元薪資 ，但終究難逃警方查緝到案，偵訊後將5人移送移民署收容。

八德警方呼籲，外籍人士逾期停留在台非法工作，易衍生危害社會問題，將持續加強查緝，也請雇主切勿非法雇用外籍逃逸移工，以免觸犯法令。

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