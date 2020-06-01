醉女昏睡內褲不明分泌物驚覺遭性侵　色男「我太衝動了」遭判刑再賠50萬

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子4年前與一群友人陪同女子喝酒，女子因暗戀某男心情不佳，陳男竟趁女子酒醉時性侵得逞，事後女子察覺內褲有精液成分，驚覺被陳男硬上，陳男坦承「對不起…，我太衝動了」等語，女子怒控陳男性侵，桃檢方將陳男起訴；桃園地院依乘機性交罪判處陳男有期徒刑3年2月，民事部分則須賠償精神撫慰金50萬元，本案還可上訴。

檢警調查，案發時僅19歲的陳姓男子在2016年12月2日獲悉女子因感情問題經常借酒澆愁，夥同另2名朋友約其出來聊天，隔天凌晨一群人喝醉後紛紛睡著，陳男聽到女子睡夢中呼喊暗戀男子小名，陳男竟趁著其已陷入泥醉且無法抗拒時，趁機與女子性交得逞。

女子隔天清醒後返家，但驚覺內褲上沾有白色精液，女子與陳男是舊識，因此透過臉書質問陳男是否欺負她，陳男坦承犯行「我沒有逼你，我只能道歉，我錯了，對不起…我也無法多說什麼，我太衝動了…我無話可說」等語；女子則指控陳男犯行害她情緒完全無法平復，也睡不著，常常就會想哭，甚至沒辦法與異性朋友相處，向陳求償精神撫慰金100萬元。

地院審理時，陳卻矢口否認，辯稱當時意識不清，內褲上有精液可能是夢遺，還說女子發酒瘋，直抓他的手去摸其下體，勘驗2人對話發現，陳面對女子質問時則坦承犯行「我也很愧疚，可是妳一直喊」等語；女子則指證，案發時自己喝了7杯混酒，頭很暈曾感覺下體被侵入，但沒辦法抵抗，回家後才發現內褲有分泌物，是精液味道。

地院刑事法院認為，陳男利用女子泥醉不知抗拒對他性交，造成對方身心創傷，且犯後否認也未和解，審結依乘機性交罪判陳男3年2月；民事法庭認為，陳男故意侵害原告性自主決定自由權，且情節重大，2人當時是朋友，陳男為宣洩趁她泥醉時性交，判處陳男得賠女子精神撫慰金50萬元，本案還可上訴。

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