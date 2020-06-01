中壢警分局前所長遭控偷吃單親媽媽　周刊爆料多次到摩鐵激戰

▲桃園市警局中壢警分局前蔡姓所長遭週刊爆料大搞男女關係，警方已調離非主管職務，等候督察組調查。（圖／翻攝自Google地圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局前已婚蔡姓所長遭周刊爆料有不當男女關係，蔡姓前所長利用職務關係與一名單親媽媽交往，多次改班表後上摩鐵激戰，事後遭女子友人踢報檢舉事情才曝光，警方1日主動說明調查屬實，已將蔡姓所長調離非主管職務，由督察組釐清相關案情。

根據周刊爆料指出，36歲蔡姓所長曾受理一名女子報案，見其雖已離婚且有孩子，但面貌與身材俱佳，不顧自己是已婚身分，利用職務關係多次找藉口到女子開設的美甲店藉機親近，儘管被多次拒絕，但死纏爛打逐漸解開這名單親媽媽心房。

報導中還說，2人多次到桃園市摩鐵激戰，但女子身旁友人看不慣蔡姓所長言行，因此向周刊爆料，並將女子與蔡姓所長對話紀錄截圖曝光；女子則透露，察覺前蔡姓所長最近劈腿，只把她當作洩慾工具，主動向對方提分手，對方立即和她劃清界線，還要她對外否認二人曾交往的事實，讓原本曾認真看待這段關係的女子，看清楚他的真面目。

中壢警分局查出，蔡姓所長經常為了要與女子約會，利用主管職權關係改班表以喬約會時間，上班時還經常上傳鹹濕訊息給女子等等，目前追查蔡姓前所長局與女子發生不正常感情案，經調查後屬實，已立即調整為非主管職務，將依規定懲處並由督察組追查釐清案情，警方強調決不寬貸。

據指出，蔡姓前所長爆發婚外情其實早有脈絡可循，連媒體都已獲悉關訊息，周刊爆料後，警界的人認為是紙包不住火是遲早之事，因為蔡姓前所長做得實在太明顯，不少人等著看他好戲。

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