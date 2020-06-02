立院下會期協商成立「修憲委員會」　時力擴大憲改小組

▲立法院長游錫堃表示，將在下會期開始協商成立「修憲委員會」。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第1會期在上月29日結束，立法院長游錫堃表示，為回應各界對修憲的期待，立法院將在下會期開始，協商成立「修憲委員會」，期盼各黨團及全體委員能夠理性對話，謀求朝野及全民修憲之最大共識。時代力量2日在決側會議中通過，將擴大憲改小組，並由時代力量黨主席徐永明召集，展開「須經修憲」及「不用修憲」的憲改工程，共同打造更符合台灣需要的憲政秩序。

總統蔡英文在520就職演說中提到，立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。藉由這個民主過程，憲政體制將更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值，而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。

游錫堃上月29日在立法院也說，展望未來，為回應各界對修憲的期待，立法院將在下會期開始協商成立「修憲委員會」，期盼各黨團及全體委員理性對話，謀求朝野及全民修憲之最大共識。

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者李毓康攝）



時代力量2日下午召開決策會議，並於會中通過決策，將擴大憲改小組，小組將由徐永明召集，並邀請學者專家、時代力量立委，以及時代力量智庫共同組成，展開「須經修憲」及「不用修憲」的憲改工程，共同打造更符合台灣需要的憲政秩序。

時代力量秘書長陳志明表示，除了最具共識的18歲公民權，其他重要憲改提案也應納入討論，如降低修憲門檻、中央政府體制及充實人權憲章等等，以回應台灣人民對「更合身且合宜的新憲政秩序」的殷切期待。

陳志明說，近期因為新冠肺炎疫情和世界衛生大會（WHA）等相關事件，讓原本國人高度關注的台灣主權及相關議題更受到重視，時代力量正在進行的護照封面設計比賽為例，自5月20日收件至今，已有42件優秀作品投稿。至於民間連署支持的華航正名案，時代力量黨團提案後，也已在立法院中等待排審。

此外，陳志明也指出，在修憲相關民調的結果顯示，有41.5%的民眾認優先廢除「兩岸統一」，更有48.6%的民眾認為國家稱呼應為「台灣」，在社會高度支持和關注下，憲改工程也應該對主權議題做出實質作為，以呼應民眾期待。

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