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三倍券7月上路　柯文哲：通常會搞到大亂

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▲▼柯文哲市政總質詢-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

振興三倍券將在7月15日上路，台北市副市長黃珊珊表示，已要求觀傳局做國旅預備，產發局針對商圈、夜市、市場部分提出加碼，預計下週公告配套方法。市長柯文哲下午備詢被議員陳重文問到知不知道怎麼花？柯表示，中央今天早上才宣布，還沒有時間讀細節，但通常會搞到大亂，不過7月15日才開始，還有1個月時間。

台北市長柯文哲2日赴市議會總質詢，國民黨議員陳重文提到振興券1000元換3000元，接著問了一連串問題，如哪裡可以用？電商可以用？可以繳罰單？可以買香菸？國民年金可用？

副市長黃珊珊表示，菸酒不可以，罰單不是消費不可以，國民年金為政府規費也不可以。至於網路電商則是特定對象，原則上不行，因為中央認為電商在這一波沒有受損，反而得利。黃說，希望振興實體消費如餐飲、商圈，電商不是要管的。

至於台北市有沒有什麼促進振興的方案？觀傳局長劉奕霆說，已經在規劃國旅振興方案，下週公布，包括場館優惠、住宿送相關的券，也會跟府申請相關經費作抽獎，商業處也會配合作加碼。商業處長高振源則說，希望振興券消費留在台北市，預計7月中開始到8月，會推出方案刺激台北市的抽獎。

高振源說，將申請第二預備金500萬，獎項用民間資源，也包含特約商店，商家也提出可以配套的相關優惠，還可以幫他做宣傳。高說，目標是1000家店家，協助促銷，結合資源一起來行銷。

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