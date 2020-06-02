時代力量邱顯智：振興三倍券是「變種」的1.5倍消費券

▲行政院長蘇貞昌宣布振興三倍券7/15上路。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌2日率政委唐鳳及內閣團隊召開記者會，宣布振興券正式定名「三倍券」，為了刺激消費，由政府出錢，讓民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」，內含200元券五張、500元券四張。

對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，行政院的振興三倍劵，混合了紓困與振興的考量，基本上還是一個變種的消費劵，政府支出1、創造1.5，可以稱為「1.5倍消費券」。

蘇貞昌2日率政委唐鳳及內閣團隊召開記者會，說明7月15日即將正式上路的「振興三倍券」領取及使用方法。蘇貞昌宣布，振興券正式定名「三倍券」，為了刺激消費，由政府出錢，讓民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」，內含200元券五張、500元券四張。

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量黨團總召邱顯智表示，行政院的振興三倍劵，混合了紓困與振興的考量，基本上還是一個變種的消費劵，政府支出1、創造1.5，可以稱為「1.5倍消費券」。

邱顯智說，首先要肯定的是，有顧及到一些可能拿不出1000元購買振興劵的弱勢朋友，直接匯1000元進戶頭，但是這也是因為紓困沒做好，才需要透過振興券來補強。

邱顯智指出，在發放方式上，同時有實體及電子，領取及使用方式相當多元，無論是哪一種發放方式，時代力量並不反對發振興券，但振興要思考的應該是別的事，所謂的振興券，其實只是延長紓困，看起來像是振興紓困混合體，可能可以衝高GDP，但對產業的振興效果尚待觀察。

邱顯智提到，前總統馬英九時期發放的消費券，在政府支出部分增加了856億元，負債也增加856億元，但是在消費部分，因為消費券替代了現金，所以民間消費額增加有限，最終結果離馬英九規劃的GDP增加363億元，仍有很大的落差。

邱顯智強調，這次的振興三倍券，在政府支出部分增加460億元，但是在消費部分，期待能增加額外的230億元，可以稱為1.5倍消費券，這部份時代力量表示肯定，但是同樣的問題是如何避免被用於日常支出，而是增加非日常支出的消費。

邱顯智也指出，從目前公開的資訊，實體通路有做一些商品的排除，電子領取的部分，是否要查核帳單紀錄，或是用其他的方式卻確保有效消費，目前還還看不出來。另外，是否會有收購振興券領取權，進而套利抵銷創造消費的狀況，也要需要持續觀察。

時代力量黨團幹事長王婉諭受訪時則表示，振興方案是希望促進台灣經濟的恢復，甚至在未來有產業轉型的機會，但現行做法恐怕會造成如同先前的紓困之亂，動用過多的人力與資源處理，「恐怕會是紓困的延伸」。至於是否能真正提升消費意願，行政院也應努力思考是否有更可行的方式。

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