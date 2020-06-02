網出奇招「三倍券」去好市多換3千現金　行政院回應了

▲行政院發言人丁怡銘。（資料照／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

行政院2日上午才公布「1千換3千」的振興三倍券使用方式，並規定不得將票券轉換成現金或入戶頭，不料網友很快就想出奇招，指出運用美式賣場好市多（Costco）的退貨機制，就有機會拿到3千元鈔票。對此，行政院發言人丁怡銘指出，政府會盡可能防弊，且相關賣場也都有對應的防範措施。

行政院在記者會上宣布振興三倍券使用方式，將規模擴大至500億元，且共有信用卡、行動支付、電子票證及紙本等4項管道，至於面額則規畫成5張200元及4張500元，不過因為三倍券旨在刺激消費，不得換現金或存入戶頭。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

有網友在PTT宣稱觀看記者會後靈光乍現，想到利用好市多的退貨機制，把3千元「三倍券」轉成現金。該網友透露，第一步是先花1千元換券，接著到好市多把3千元「三倍券」消費掉，最後再利用90天無條件退貨機制退貨，拿回的3千元就全部變成現金。

對此，丁怡銘表示，政府希望能帶動消費，讓疫情穩定的台灣走向振興，至於各種取巧的套利，政府會盡可能防弊，而相關賣場也都會有自己的防範措施。

行政院舉例指出，像家樂福早有相關退貨機制，根據家樂福「提貨券」的使用規則，其票券並無使用期限，但不得直接兌換現金或退回，如有餘額，將存入家樂福的餘額待卡或禮物卡，「所以用振興券買，退貨時賣場也退振興券就可以了」。

此外，對於國民黨發想拿「三倍券」去連鎖賣場購物，立刻秒退換現金的作法，政院人士表示，「三倍券」在推出前已跟銀行業者、支付業者、零售通路業者開過十數場會議溝通，徵詢請教過相關做法，從行銷、加碼到消費者使用經驗，都陸續吸取目前商業界常用的方式。

政院人士指出，類似國民黨朋友提出的退貨換現金的作法，業界也早有一套行之有年的處理方式，消費者使用信用卡消費，退貨時款項就會退在信用卡上；很多賣場或百貨公司也有規定，若是採用禮卷或提貨卷消費，退貨時不退現金，會退在電子禮卷卡或購物卡，相信「三倍券」正式上路時，這些業者都會做好準備，譬如消費者若使用三倍券消費，退貨時也是退三倍券，就不會秒退變現套利的問題。

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