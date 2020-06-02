為何不直接發2000元現金　行政院堅持三倍券理由曝光





▲行政院長蘇貞昌、政委唐鳳2日說明三倍券使用方式。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌2日率政委唐鳳及內閣團隊召開記者會宣布，7月15日即將正式上路的振興券正式定名「三倍券」，為刺激消費，由政府出錢，讓民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」。

政院官員說明，振興券透過讓人民花費一千、政府幫你換成三千，以及今年年底前一定要消費完的方式，達到真正刺激消費的目的，再透過業者加碼，讓消費市場上有超過一千億的活水流通，效益最大化。

政院官員表示，「振興三倍券」是讓你的一千元變成三千元，把一千元變成三倍，比起現金有很可能被民眾收到以後先儲蓄。「三倍券」的經濟效益大的多，不是嘉惠自己，也會嘉惠其他人，社會上大家彼此嘉惠，才有乘數效果，刺激經濟早日恢復。

外界質疑為何不發消費券，政院官員指出，消費券刺激經濟效果差，馬政府時代的監察院審計部報告提到，「評估消費券發放考量加碼效果後之替代效果，約67.41％，未考量加碼效果高達76.06％，即民眾將消費券用於原日常支出約72.07％。顯示民眾不會因為有消費券購買較貴或較多商品，加碼消費效果未顯現。」

當時的報告中也指出，消費券政策對當年度經濟成長率之貢獻約0.28至0.43個百分點，未及原先預期的提升0.66個百分點，消費券之發放替代效果偏高，又消費券未能多次流通，乘數效果有限，致對經濟成長之貢獻未如預期。

至於為何不直接發現金2000元的考量，主要是有錢人拿到現金可以存起來，幫助不到商家，讓振興的效益大打折扣，政府的預算也無法用在刀口上。但民眾出1000，政府幫忙變成3000的三倍券，而且限制年底前一定要花完，店家一定收得到3000，就可以真正刺激消費，而不是變成存款。

政院官員強調，政府是用特別預算來振興經濟，若直接發兩千元，不像振興券可以發揮放大三倍的效果，為了達到刺激內需的最大效益，發放「振興三倍券」才能讓疫情中受影響的店家受惠最多。

不過，有民眾質疑發現金，行政費不是比三倍券省？政院官員解答，比起馬英九時代消費券行政費，共花了18億，這次引進數位領券，政府預計只會花大約9億元行政費，用信用卡跟其他多元支付的民眾人越多，行政成本越省。即使是發現金，也會有衍生的手續費、人事費等行政支出。

政院官員強調，振興三倍券是讓民眾的一千變三千，甚至透過業者加碼優惠，變成四千或五千，讓消費市場上有超過一千億的活水流通，效益最大化，所以希望鼓勵民眾儘量加碼消費，買更多東西，讓因疫情影響的零售、餐飲、商圈等都能受惠，政府就能回饋給民眾。

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