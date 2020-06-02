國民黨：預言「三倍券」無法振興經濟　請放下對馬英九心魔

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

行政院2日推出振興三倍券方案，院長蘇貞昌訴求振興券「好領、好用、好刺激、最溫暖」原則。國民黨表示，大膽預言此方案無法振興經濟，因為金額太低、速度太慢，對於長者與弱勢太為難，「不好領、不好用也不溫暖」，希望政府不要誇大效果，請放下對前總統馬英九的心魔。

針對振興券1千元換3千元方案，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前表示，行政院振興券的問題，去基層一問就知道，基層民眾的反應最直接，「馬英九直接給你3600，蔡英文還要你先花1000」，問題是很多基層艱苦人連1000元都很難拿出來。

蕭旭岑指出，2008年9月金融海嘯來襲，馬政府發放每人3600元的消費券，用途等同現金，發放當日即達成全民92％的發放率。在當時景氣急凍之下，消費券不僅減輕民眾現金支出壓力，也刺激百業振興，快速安定社會人心。

蕭旭岑表示，蘇貞昌說消費券對經濟成長沒有幫助，但矛盾的是，政院所推振興券的金額比消費券還低，對經濟的幫助豈不更令人質疑？連民進黨立委都批評，馬政府3600元的消費券，比3000元的振興券多，還不用花錢換，行政院就是有「心魔」，才不願依照馬政府的方式辦理振興。

▲文傳會主委王育敏。（圖／記者羅婉庭攝）

文傳會主委王育敏則指出，刺激消費的前提是提升消費意願，但行政院最終通過的振興券方案，領取不便、使用限制多，民眾消費的力道恐大打折扣。她喊話蔡政府，請放下對「馬英九」的心魔，不需要避開馬政府時期直接發放3千6的消費券方案。

王育敏指出，蘇貞昌宣布的振興券方案仍不脫離之前社會各界批評的內容，重蹈疫情時期「紓困方案」項目繁瑣、細節複雜的覆轍，申請的民眾怨聲載道、抱怨連連，如今的「振興方案」又如出一轍，領取與使用的管道多重繁雜，難道「簡政便民」對蘇內閣而言是難以實現的空言嗎？

王育敏表示，根據媒體報導，商總最近調查旗下會員廠商發現，不管是餐飲業、觀光旅遊業、交通運輸或批發零售業等皆建議直接發現金，也幾乎一面倒的認為振興券的金額太少，應該要提高，才能誘導、刺激消費。

王育敏呼籲蔡政府應該順應民意，錯誤的政策就應該「髮夾彎」，回歸世界各國採行的紓困振興方案，普發現金6千元，才是解決人民問題、振興國內經濟的根本之道。

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