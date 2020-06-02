立法院臨時會開議時間點曝光　民進黨優先處理5大案出爐

▲立法院會期於上月29日結束，行政院長蘇貞昌特別到議場中央感謝朝野立委的支持與協助。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第1會期已在上月29日結束，民進黨團預計在6月下旬召開臨時會，處理NCC人事同意權案、考監人事同意權等案。民進黨團幹事長鄭運鵬2日表示，民進黨團評估在6月16日之後召開臨時會，為期大約三個禮拜，除了NCC、考監人同意權外，包括《農田水利法》、《國民參審法》等幾項重要的法案也將在臨時會處理，希望7月底前能夠處理完畢。

立法院第10屆第1會期在5月29日結束，民進黨團書記長鍾佳濱日前表示，民進黨團預計於6月下旬召開臨時會，屆時將處理5大案，包括：NCC、考試院、監察院三項人事同意權案，法案部分要處理的則包括《農田水利法》、《國民參審法》。

鄭運鵬2日受訪時表示，有關臨時會的議題，民進黨團比較著重在考監以及NCC人事同意權，以及《農田水利法》、《國民參審法》幾項比較重要的法案。

有關時代力量黨團、台灣基進立委陳柏惟喊話，希望在臨時會時處理華航、護照正名公決案，鄭運鵬則說，「相信大家都知道這個的敏感性」，此事需經長期規劃與國際溝通，還需要與行政部門溝通，不是立法院通過討論後就能馬上有答案，所以應該審慎評估，目前民進黨團還沒有討論到。

鄭運鵬說明，民進黨團評估在6月16日之後召開臨時會，為期大約三個禮拜，除了NCC、考監人同意權外，包括《農田水利法》、《國民參審法》等幾項重要的法案也將在臨時會處理，希望7月底前能夠處理完畢。

▲民進黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨團總召林為洲受訪時則表示，如果民進黨提出的NCC人選，是要出來當東廠或打手，國民黨團一定權利杯葛反對；監察委員方面，目前還沒也看到完整人選，還需要再觀察；考試委員的爭議比較小，國民黨團會實質審查。

林為洲強調，國民黨團沒有預設立場，人事案要看人選不是看黨，最基本的原則就是要超出黨派、獨立行使職權，特別考試院與監察院是憲政獨立機關，NCC更是三級獨立機關，必須要超出黨派行使職權，國民黨團將依照是否符合法律明文規定進行審查。

台灣民眾黨團總召賴香伶說，有關時代力量黨團提議，於臨時會處理護照與華航正名案，「民眾黨團一定會支持」，特別是看到國人這次在防疫上對國際社會的貢獻，她認為時機點相當成熟。此外，包括《立法委員行為法》、《港澳條例》等法案，民眾黨團也將在臨時會中提出。

時代力量黨團幹事長王婉諭則表示，臨時會的優先法案黨團還在討論當中，預計在下週召開記者會向大家說明，特別是華航正名、《港澳條例》都相當重要，時力黨團也預計在臨時會提案處理，也希望立法院長游錫堃盡快召集黨團協商，讓朝野黨團清楚未來的計劃。

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