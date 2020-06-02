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立法院臨時會開議時間點曝光　民進黨優先處理5大案出爐

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▲▼立法院第10屆第1會期於今日結束,院會結束後行政院長蘇貞昌特別到議場中央感謝朝野立委一個會期以來的支持與協助。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院會期於上月29日結束，行政院長蘇貞昌特別到議場中央感謝朝野立委的支持與協助。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第1會期已在上月29日結束，民進黨團預計在6月下旬召開臨時會，處理NCC人事同意權案、考監人事同意權等案。民進黨團幹事長鄭運鵬2日表示，民進黨團評估在6月16日之後召開臨時會，為期大約三個禮拜，除了NCC、考監人同意權外，包括《農田水利法》、《國民參審法》等幾項重要的法案也將在臨時會處理，希望7月底前能夠處理完畢。

立法院第10屆第1會期在5月29日結束，民進黨團書記長鍾佳濱日前表示，民進黨團預計於6月下旬召開臨時會，屆時將處理5大案，包括：NCC、考試院、監察院三項人事同意權案，法案部分要處理的則包括《農田水利法》、《國民參審法》。

鄭運鵬2日受訪時表示，有關臨時會的議題，民進黨團比較著重在考監以及NCC人事同意權，以及《農田水利法》、《國民參審法》幾項比較重要的法案。

有關時代力量黨團、台灣基進立委陳柏惟喊話，希望在臨時會時處理華航、護照正名公決案，鄭運鵬則說，「相信大家都知道這個的敏感性」，此事需經長期規劃與國際溝通，還需要與行政部門溝通，不是立法院通過討論後就能馬上有答案，所以應該審慎評估，目前民進黨團還沒有討論到。

鄭運鵬說明，民進黨團評估在6月16日之後召開臨時會，為期大約三個禮拜，除了NCC、考監人同意權外，包括《農田水利法》、《國民參審法》等幾項重要的法案也將在臨時會處理，希望7月底前能夠處理完畢。

▲▼立法院 賴香伶 鄭運鵬 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團總召林為洲受訪時則表示，如果民進黨提出的NCC人選，是要出來當東廠或打手，國民黨團一定權利杯葛反對；監察委員方面，目前還沒也看到完整人選，還需要再觀察；考試委員的爭議比較小，國民黨團會實質審查。

林為洲強調，國民黨團沒有預設立場，人事案要看人選不是看黨，最基本的原則就是要超出黨派、獨立行使職權，特別考試院與監察院是憲政獨立機關，NCC更是三級獨立機關，必須要超出黨派行使職權，國民黨團將依照是否符合法律明文規定進行審查。

台灣民眾黨團總召賴香伶說，有關時代力量黨團提議，於臨時會處理護照與華航正名案，「民眾黨團一定會支持」，特別是看到國人這次在防疫上對國際社會的貢獻，她認為時機點相當成熟。此外，包括《立法委員行為法》、《港澳條例》等法案，民眾黨團也將在臨時會中提出。

時代力量黨團幹事長王婉諭則表示，臨時會的優先法案黨團還在討論當中，預計在下週召開記者會向大家說明，特別是華航正名、《港澳條例》都相當重要，時力黨團也預計在臨時會提案處理，也希望立法院長游錫堃盡快召集黨團協商，讓朝野黨團清楚未來的計劃。

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