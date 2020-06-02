一家五口集資「三倍券」合購家電　靠這招也行得通





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌2日率政委唐鳳及內閣團隊召開記者會，說明7月15日即將正式上路的振興券定名「振興三倍券」，民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」，內含200元券五張、500元券四張。

「振興三倍券」領取及使用方法出爐，外界疑問不少，例如，一家五口能否集合使用15,000元的三倍券，一起購買金額較高的家電用品，蘇貞昌2日也直接正面回應，「可以」。

不過，根據行政院目前的規劃，想要和朋友家人用振興三倍券「合併消費」，僅能用實體券，並不開放使用信用卡「一起買」。

政院官員解釋，如果都刷同一張信用卡，技術上會分不清是那個家人刷，會有回饋先後等爭議，所以原則上，政府希望分開計算以免爭議，但相信台灣的業者與店家，都會協助民眾用最有彈性的方式刷卡或消費。

此外，三倍券可以使用在實體店面、護髮美甲、餐廳、百貨、書店、夜市、市場、旅遊住宿等；不能使用的範圍部分則包括電商、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等。

對於三倍券能否用來「買樂透」，政院官員也表示「可以」，因為屬於公益消費範疇。

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