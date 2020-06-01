美警長「放下鎮暴武器」喊話：我們一起走！　示威者噴淚鼓掌…全場超守秩序

▲密西根傑納西縣警長放下警棍聆聽民眾。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上月25日疑似因為受到白人警方執法過當死亡，短短3天全美30個城市爆發示威抗議，且25城市實行宵禁。直到上周末仍有多處地點出現示威者，政府出動警察、軍隊協助，場面相當火爆，而上月30日密西根一位警長卻以反操作的方式，放下武器提到「我想讓這次活動成為一場有意義的遊行」。

根據《CNN》報導，密西根州的傑納西縣（Genesee）在周末一場示威抗議中，當地警長史旺森（Chris Swanson）站在示威者的聚集處，對著眾人喊話：「我們還這裡唯一的原因就是確保你們傳達到想法，而這裡的警察將會擁抱你、喜歡你」，此話一出得到在場許多人的歡呼、甚至感動落淚。

▲佛洛伊德之死，讓全美民眾情緒沸騰。 (圖／達志影像／美聯社）

接著史旺森再提到，「和大家一起走吧！我們一起走」並且將所有準備對抗示威者的武器都放在一旁，他鼓勵著所有在場人，「你們想走到哪裡，我們就一起走」讓所有的人相當振奮，也意外的沒有出現失控的秩序。

史旺森向民眾喊話的影片，很快的被上傳到社群網路，不少人都讚揚史旺森的做法，認為換位思考並與民眾同心，建立起溝通的橋樑，才是最能控制現場狀況的一種方式。