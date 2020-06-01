他野釣上鉤含口中　魚奮力一鑽「當場深喉嚨吞下」奔醫院…整尾拉出超驚悚！

▲男子釣魚時竟吞下整隻活魚。（圖／翻攝自臉書wanida.paluekpech）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在夏季都喜歡到河邊、溪邊釣魚。泰國一名男子日前跟親友前往野外釣魚，在其中一尾魚釣上岸之後，懶惰將魚咬在口中，想說等到下一隻上鉤在一起放進集中盒內。未料魚兒一個奮力跳動，鑽進男子口中吞下肚，最終只好透過醫師協助，將整尾已經被卡死的魚兒拉出喉嚨。

近日臉書上出現一則離奇的醫學病例，一名男子在泰國甲米醫院求診，原因是自己去釣魚，將上鉤的魚兒卸下後，含在口中等待下一尾出現，未料因為魚離開水面太久，奮力一掙扎，竟直接鑽進男子的口中。而下意識，男子也就直接將魚兒整尾吞下肚。

當下男子相當緊張，試圖想要自己取出吞進喉嚨的整條魚，但是因為卡住，最終一行人只得將他送醫。經過醫師評估，發現魚兒卡在食道內，所幸沒有遮掩到氣管，否則可能窒息死亡，並立即安排手術處理。而在公布的手術影片中，可以看到醫師夾出整隻魚，但魚已經死亡，而剩下一半則是二次取出。

不少網友看到直呼，「真的太誇張」、「魚的瞬間掙扎力真的很驚人」、「很可怕，這感覺會細菌感染」、「這條魚怎樣都沒想到自己會這樣死掉」、「就不要偷懶，如果原本好好放進集中盒，就不用吃整尾的生魚片了」。

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