川普推遲G7擬組「抗中聯盟」　陸外交部：對中國搞小圈子不得人心

▲美國總統川普計畫推遲原定6月底舉辦的G7會議，到9月後甚至更久，並擬再增加邀請四國與會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國總統川普推遲G7（七國集團領導人峰會），並擬邀請俄、澳、韓、印度四國領導人與會，討論中國議題。中國外交部發言人趙立堅今天表示，針對中國搞小圈子，不得人心，也不符合有關國家利益。

趙立堅首先承認，「我們注意到有關情況。」他接著表示，中方一貫認為，無論是什麼國際組織或國際會議，都應該有利於增進各國互信，有利於維護多邊主義，都應該有利於促進世界和平與發展，相信這也是世界絕大多數國家的願望。

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

據了解，G7會議原定本月底舉辦，原成員包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國，過稱中因考量新冠肺炎疫情，傳出德國總理梅克爾拒絕在6月下旬出席華府的峰會，導致川普大為光火。

該事件後，川普曾公開表示，就全球戰略的重要性來看，擬邀請俄羅斯、澳洲、南韓與印度參與會議。白宮戰略溝通部主任法拉（Alyssa Farah）指出，川普希望邀請一些傳統的盟友，這些國家受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，一起討論「中國的未來。」

值得注意的是，中國是全球第二大經濟體，卻不在川普的邀請名單，有外媒分析，川普試圖組成能有效遏制中國的聯盟，或是孤立中國。

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